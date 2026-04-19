長洲市道｜東莞客首訪長洲感受慢生活　到《正義女神》取景地朝聖

今年5月24日（農曆四月初八）佛誕假期，長洲會舉行太平清醮及搶包山，是每年小島最旺丁之日。平時的長洲人流又如何？4月12日、復活節長假後的首個周日，長洲碼頭一帶下午人頭湧湧，當中不少為內地旅客，有本地遊客認為近年到訪的內地客有所增加，估計訪客中內地客及本地人各佔一半。有來自東莞的遊客首次到訪，指長洲是TVB劇集《正義女神》的取景地打卡，十分喜歡長洲的慢生活。



4月12日，不少人到訪長洲。（湯致遠攝）

TVB劇集《正義女神》曾在長洲碼頭取景。劇情講述言官（佘詩曼飾）去長洲調查「離島三害案」，在碼頭外偶遇Amber（蔣祖曼飾）。（TVB）

TVB劇集《正義女神》曾在長洲碼頭取景。劇情講述言官（佘詩曼飾）去長洲調查「離島三害案」，在碼頭外偶遇Amber（蔣祖曼飾）。（TVB）

TVB劇集《正義女神》曾在長洲碼頭取景。劇情講述言官（佘詩曼飾）去長洲調查「離島三害案」，在碼頭外偶遇Amber（蔣祖曼飾）。（TVB）

東莞遊客李小姐與友人首次到訪長洲，到訪劇集《正義女神》的取景地打卡。她說，十分喜歡長洲，認為有慢生活的感覺；她又到訪陳通記購買米通，「食起身覺得有啲好似糯米，很有嚼勁的感覺。」

東莞遊客李小姐，與友人到訪劇集《正義女神》的取景地朝聖。（湯致遠攝）

李小姐花費114元，購買3個冰箱貼。（湯致遠攝）

李小姐認為長洲的物價可以接受，沒有為此行定下預算，「因為你嚟得玩，就係話行下，鐘意買咩野就買咩野。」她續說：「我覺得我想食嘅嘢，幾多錢我都覺得值得嘅，但如果你唔鐘意嗰樣野，咁幾平你都唔一定會鐘意。」

梁小姐指，長洲的人流較以往多。（湯致遠攝）

居於九龍的梁小姐表示，只要有空便會到長洲走一走，認為此處有一種懷舊的感覺，並有很多漂亮的地方可以拍照打卡。她同樣沒有為消費定下預算，只要見到喜歡的商品便會購買。她認為長洲的人流較以往多，留意到內地旅客的數量增加，訪客當中內地人與港人各佔一半。

TVB《東張西望》曾播出劇集《正義女神》在長洲碼頭外取景。（TVB）

據報《正義女神》女主角佘詩曼在長洲之行「萬歲」，請劇組吃東西。（TVB）

據報《正義女神》女主角佘詩曼在長洲之行「萬歲」，請劇組吃東西，她親自去買大魚蛋。（TVB）

檔主見到她即非常怕醜，猛讚佘詩曼靚女。（TVB）

另一位檔主就表示由佘詩曼選港姐已有睇。（TVB）