正義女神｜長洲拍佘詩曼外景疑阻街　街坊鬧「黐孖筋」照播出街

佘詩曼主演的《正義女神》目前正熱播中，但這套劇拍攝期間曾發生小插曲，佘詩曼與蔣祖曼在長洲碼頭外拍外景期間，曾有街坊不滿劇組封路阻街，放聲大罵：「好巴閉呀？有無申請㗎同政府？黐孖筋㗎你！」去年初這段片段在網上流出，只見劇組工作人員非常肉緊與誠懇地安撫該名街坊：「我知呀我知呀…唔好意思！知道呀知道呀，唔好意思，阻住你真係唔好意思！」

街坊鬧人聲原音直出變彩蛋 網民笑指：咁先夠真實

而當時拍攝的場口，就在上周播放，劇情講述言官（佘詩曼）去長洲調查「離島三害案」，在碼頭偶遇Amber（蔣祖曼），而網民竟發現當時街坊的一句「黐孖筋㗎你！」被收到音及播放出街，雖然相信已經過後期處理去降低音量，但可能該名街坊太激動、太大聲，因此仔細聽的話還是隱約聽得見，結果意外成為了網民眼中的「彩蛋」位，網民更笑言：「咁先夠真實，條街成日無啦啦有人嗌交講粗口㗎啦」、「咁你都聽到，真係黐孖筋。。。」

當時拍攝的場口，就在上周播放，劇情講述言官（佘詩曼飾）去長洲調查「離島三害案」。（TVB）

言官在碼頭偶遇Amber（蔣祖曼飾）。（TVB）

網民竟發現當時街坊的一句「黐孖筋㗎你！」被收到音及播放出街！（TVB）

雖然相信已經過後期處理去降低音量，但可能該名街坊太激動、太大聲，因此仔細聽的話還是隱約聽得見，結果意外成為了網民眼中的「彩蛋」位。（TVB）

阿佘親民買長洲小食萬歲 獲大批街坊熱情表白索合照

雖然劇組為求拍攝效果一度引起不便而發生小播曲，但其實阿佘長洲之行也受到不少街坊歡迎。根據《東張西望》日前播出的片段，她去買長洲糯米糍、大魚蛋「萬歲」，多名街坊和檔主見到阿佘都很興奮，乘機「表白」及找她合照。

《東張西望》日前都有播出拍攝這一幕的花絮。（TVB）

阿佘長洲之行「萬歲」請劇組食嘢。（TVB）

阿佘去買大魚蛋。（TVB）

檔主見到她即非常怕醜，猛讚阿佘靚女。（TVB）

另一位檔主就表示由阿佘選港姐已有睇。（TVB）