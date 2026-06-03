蚊患｜7區誘蚊器指數逾20%　將軍澳北35.3%　食環兩月提71宗檢控

食環署今日（3日）公布5月份第7批涵蓋15個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數，有7個監察地區的誘蚊器指數超過20%，將軍澳北最高，達35.3%。



食環署指，已在全港各區加強防控蚊患工作，包括巡查地盤、公園、公共屋邨、私人屋苑和蚊患情況較高的地點。今年4月1日至6月2日，食環已提出71宗有關蚊子滋生的相關檢控，並發出183張要求移除積水或積水容器的法定通知書。



食環署人員巡視荃灣區荃灣西一學校內的地盤，並就發現地盤內有積水向有關地盤承建商發出法定通知書，要求負責人在限期內清除有關積水。（食環署圖片）

7個誘蚊器指數超過20%的地區包括長沙灣、深水埗及石硤尾、上水、將軍澳東、將軍澳北、馬鞍山、荃灣西。其中軍澳北和馬鞍山最高，分別達35.3%和31%

提出71宗檢控 183張移除積水或積水容器通知書

食環署指，因應近月誘蚊器指數上升，食環署已在全港各區加強防控蚊患工作，包括巡查地盤、公園、公共屋邨、私人屋苑和蚊患情況較高的地點。今年4月1日至6月2日期間，食環署共向該等場地的管理公司或負責人提出71宗有關蚊子滋生的相關檢控及發出183張要求移除積水或積水容器的法定通知書。

署方指，現正實地試驗一款從內地引進的智能捕蚊器，利用特製誘蚊劑吸引及捕捉成蚊。該儀器亦具備人工智能，可協助識別收集到的蚊子種類及數目，提供實時數據協助持續監測蚊患情況。食環署會檢視儀器運作情況，以評估廣泛應用的可行性。

4月氣溫偏高雨量多利蚊繁殖 5月雨量增加推高指數

署方指，今年4月的平均氣溫和雨量較去年同期為高，有利蚊子生長和繁殖，因此今年誘蚊器指數上升的情況較早出現。而隨着5月雨量增加，預期誘蚊器指數會進一步上升。整體而言，今年誘蚊器指數的趨勢與過去幾年相若。