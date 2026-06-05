蚊患｜青衣北誘蚊器指數達30%　荔景26.9%　葵青5個屋邨現積水

食環署今日（5日）公布5月份第8批涵蓋6個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數，青衣北和荔景指數最高，分別達30.0%和26.9%。



此外，食環署發現黃大仙區一個地盤和葵青區五個公共屋邨內有積水，分別向有關負責人發出共6張法定通知書，要求在限期內清除有關積水。



食環署在葵青區青衣北的叢林以滅蚊機械狗進行霧化滅蚊工作。（政府新聞處圖片）

食環署公布5月份第8批涵蓋6個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數，青衣北和荔景指數最高，分別達30.0%和26.9%。其餘地區均在20%以下。

葵青區5公共屋邨內有積水 食環發法定通知書

此外，食環署發現黃大仙區一個地盤和葵青區五個公共屋邨內有積水，分別向有關負責人發出共六張法定通知書，要求在限期內清除有關積水。

食環署指，正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作，包括清除蚊子滋生地、施放殺幼蟲劑、以霧化處理方式殺滅成蚊，以及確保在適當位置設置捕蚊器等，並加強宣傳教育工作。

署方早前指，現正實地試驗一款從內地引進的智能捕蚊器，利用特製誘蚊劑吸引及捕捉成蚊。該儀器亦具備人工智能，可協助識別收集到的蚊子種類及數目，提供實時數據協助持續監測蚊患情況。食環署會檢視儀器運作情況，以評估廣泛應用的可行性。

4月氣溫偏高雨量多利蚊繁殖 5月雨量增加推高指數

署方指，今年4月的平均氣溫和雨量較去年同期為高，有利蚊子生長和繁殖，因此今年誘蚊器指數上升的情況較早出現。而隨着5月雨量增加，預期誘蚊器指數會進一步上升。整體而言，今年誘蚊器指數的趨勢與過去幾年相若。