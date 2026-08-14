粉嶺北首公屋項目鳳凰嶺邨入伙　九巴77號線來往上水太平8.17通車

粉嶺北新發展區的首個公屋項目鳳凰嶺邨即將入伙，九巴首條北部都會區路線77將於下周一（17日）起投入服務，連接鳳凰嶺邨與粉嶺上水一帶，並預計最快於今年第四季延長至古洞北。



粉嶺北新發展區的首個公屋項目鳳凰嶺邨即將入伙，九巴首條北部都會區路線77將於8月17日起投入服務，連接鳳凰嶺邨與粉嶺上水一帶。（九巴提供）

粉嶺北新發展區的首個公屋項目鳳凰嶺邨即將入伙，九巴首條北部都會區路線77將於8月17日起投入服務，連接鳳凰嶺邨與粉嶺上水一帶。（九巴提供）

粉嶺北及古洞北新發展區將共提供7條路線

北部都會區預計總共會有250萬居住人口，並提供約65萬個工作職位，其中粉嶺北及古洞北新發展區為首個進入建造階段的新發展區。九巴表示，會在兩區提供共七條路線，包括兩條區內路線及五條對外路線。因應發展進度，來往鳳凰嶺邨與粉嶺及上水的77號線將在下周一率先開辦，其餘六條路線詳情稍後將陸續公布。

77號初期預計30分鐘一班 全程收費5.8元

77號線首階段將往返鳳凰嶺邨及上水（太平），途經聯和墟、粉嶺站轉車站及北區醫院一帶，預計最快於今年第四季延長至古洞北。初期預計每30分鐘一班車；全程收費5.8元，鳳凰嶺邨往返樂和街及粉嶺站轉車站分別有雙向分段收費。77號線在粉嶺站轉車站與另外7條九巴路線設轉乘優惠，接駁港九新界各區。

粉嶺北新發展區的首個公屋項目鳳凰嶺邨即將入伙，九巴首條北部都會區路線77將於8月17日起投入服務，連接鳳凰嶺邨與粉嶺上水一帶。（九巴提供）

粉嶺北新發展區的首個公屋項目鳳凰嶺邨即將入伙，九巴首條北部都會區路線77將於8月17日起投入服務，連接鳳凰嶺邨與粉嶺上水一帶。（九巴提供）

新皇崗口岸開通在即，特區政府8月13日在港方口岸區首次舉行大型演練，九巴有份參與。（政府新聞處）

部分地區未有巴士線直達新皇崗口岸 九巴大欖隧道將設轉乘優惠

另外，新皇崗口岸啟用在即，政府昨日（13日）舉行首次大型演練，模擬人流車流進出。將有三條路接駁口岸的九巴有份參與演練，車務總監楊晉瑋形容演練成功，流程大致暢順，但乘客排隊及指示牌等有需要再優化，未來會積極配合、參加政府的演練。

對於有部分地區未有巴士線直達口岸，楊晉瑋指會與政府申請轉乘優惠，呼籲乘客利用B10路線經大欖隧道轉車。他又指，九巴已於8月1日開始訓練車長， 訓練進度良好，期望可以在開通前完成所有編定車長及後備車長的訓練。