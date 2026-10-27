香港紅十字會醫護義工赴加沙516天　戰地醫院處理逾25萬宗診症

加沙武裝衝突持續三年，2025年10月雖達成停火協議，但當地仍有大量居民流離失所，人道需求從未間斷。香港紅十字會本月22日舉行傳媒分享會時提到，截至今年9月，共有13人次醫護義工前往加沙，累計有516天在當地參與緊急醫療工作。



香港紅十字會亦向國際紅十字會撥款逾港幣290萬元，支援當地供水、水電基建及醫療服務。至於今年8月底發生的尼泊爾洪災，該會也先後兩次撥款共約160萬元支援當地。



有親赴當地的醫護義工講述加沙與尼泊爾受影響居民當下的生活，以及持續的人道需要，強調除基本醫療和經濟援助外，居民災後的心理支援亦不容忽視。



（左起）香港紅十字會國際及賑災服務主管程德君醫生、香港紅十字會醫護義工鄒有銘醫生、香港紅十字會總監凌靜妍女士、ICRC加沙醫院項目經理曾雅詩女士以及紅十字會與紅新月會國際聯合會亞太區精神健康及社會心理支援協作社統籌Prednison Morales，分享加沙前線醫療及尼泊爾洪災救援工作。（香港紅十字會提供）

加沙戰地醫院處理逾25萬宗診症 香港醫護義工赴前線救援516天

根據紅十字國際委員會（ICRC）資料，加沙地區衝突前原有的34間醫院，到今年初只有19間仍能局部運作，原有8間外科醫院，只有3間繼續提供服務。

由ICRC、巴勒斯坦紅新月會及多個國家紅十字會共同營運，位於加沙南部拉法的戰地醫院，自2024年5月啟用，至今年5月已處理逾25萬宗診症、進行超過11,900宗手術，並完成約1,200宗分娩個案。

香港紅十字會一直與ICRC合作，配合前線實際需要派遣具備合適專業能力的醫護義工。截至今年9月，香港紅十字會共13人次醫護義工前往加沙，累計516天，參與當地緊急醫療工作。

該會亦已向國際紅十字會撥款逾港幣290萬元，支援供水、水電基建及醫療服務，協助受影響居民應付基本生活需要。

紅十字國際委員會醫院項目經理曾雅詩指，戰地醫院的醫護面對龐大的求診需求，醫療物資及人手卻有限，與此同時，醫療需要隨着衝突不停改變，醫院能持續服務三年，實屬不易。

ICRC加沙醫院項目經理曾雅詩女分享加沙戰地醫院的運作情況，以及當地醫護如何在醫療資源有限、求診需求龐大的情況下持續提供服務。（香港紅十字會提供）

香港紅十字會醫護義工鄒有銘曾兩度前往加沙參與前線醫療工作，見證當地人道需求的變化。他指，戰地醫院要即時處理病人的傷勢外，部分病人亦需要面對長期復康、失去親人及心理創傷等問題。

在兩次任務期間，他接觸到不同年齡層的傷病者，觀察到許多傷者並非只是身體受傷，家庭破碎及失去生計的情況亦相當普遍，對社區造成長遠影響。他希望公眾了解廣泛的衝突對個人及家庭的深遠影響，以及持續人道支援的重要性，又指支援不僅限於緊急救治，亦包括復康服務、心理關懷及基本生活物資的提供，才能更全面地回應受影響人群的需要。

香港紅十字會醫護義工鄒有銘醫生曾兩度前往加沙參與前線醫療工作，分享救治傷病者的經歷。（香港紅十字會提供）

尼泊爾洪災破壞數千房屋 香港紅十字會撥款約160萬元救災

尼泊爾今年8月26日發生嚴重洪災及泥石流，造成大規模基建及房屋損毀。根據紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）及尼泊爾紅十字會資料，截至10月12日，災害造成1,453人罹難、5,179人失蹤、7,570間房屋受損，並破壞63條橋樑及67公里道路等，影響居民出行、基本生活及社區運作。

部分受影響家庭至今仍面對住所不足、道路受阻、生活物資短缺等困難；持續降雨亦影響臨時安置設施，部分重建工作因而受阻。隨着季節轉變，居民還要面對防風雨、衛生及禦寒等需要，救援工作正逐步由緊急救助轉向恢復基本服務、提供過渡住所及推動社區復元。

尼泊爾洪災發生後，香港紅十字會先後兩次撥款共約160萬元支援人道救援，以及協助當地採購及派發家庭廚具套裝、防水布等生活物資，又啟動尋人服務，協助因災害而與親友失去聯絡的居港人士尋找家人，並在香港尼泊爾社區舉行哀悼會時，提供心理支援。

尼泊爾洪災破壞數千房屋 災後心理需要不容忽視

香港紅十字會總監凌靜妍於10月中旬與團隊前往尼泊爾，實地了解災情、賑災倉庫運作及居民復元需要，並與尼泊爾紅十字會商討下一階段的援助方向，探訪了75個受影響的家庭，這些家庭於2015年曾經歷尼泊爾大地震後流離失所，現時又因泥石流再度面對流徙。

她說，團隊於當地探討提供所需的食水及衛生服務，包括如何清潔食水及尋找水源等；並到訪特別設立的「兒童友善專區」，了解心理支援團隊如何透過活動與受影響兒童建立信任，提供適切心理支援，香港紅十字會現時正積極研究推行現金援助，以支持當地居民重建生計，並支援綜合醫療服務等。

香港紅十字會總監凌靜妍女士分享本會如何與當地紅十字會合作，規劃後續人道支援及社區復元工作。（香港紅十字會提供）

紅十字會與紅新月會國際聯合會亞太區精神健康及社會心理支援協作社統籌Prednison Morales則於今年9月曾前往尼泊爾，統籌救援行動的心理健康及心理社會支援工作，並協助提升尼泊爾紅十字會員工及義工的心理支援能力，包括培訓60名心理急救義工開展社區外展及心理支援服務，截至10月中，相關心理支援服務已接觸1,716人。

他表示，對部分家庭而言，除失去家園和日常必需品，與親人失去聯絡、生活環境驟變，對未來的不確定亦帶來巨大和持續的心理壓力。他強調，災前培訓至關重要，可讓義工及工作人員掌握基本心理支援技巧，而服務必須妥善協調以避免造成進一步傷害。

Prednison Morales介紹透過家訪、評估及義工培訓，協助當地社區逐步復元。（香港紅十字會提供）

截至10月2日，IFRC、尼泊爾紅十字會及其他國際紅十字與紅新月運動成員，已為46,882名受影響人士提供人道支援，涵蓋臨時住所、醫療、食水及衛生、現金援助等服務。

香港紅十字會將繼續與當地夥伴合作，跟進緊急及中長期人道需要，提供救援物資、現金援助，協助居民逐步恢復生活，又呼籲社會在關注各類新近災難的同時，繼續關注加沙的人道情況，支援世界各地受危難影響的人士。