房委會擬拆四工廈　廠戶批賠償不足　工聯會促政府妥善安置、賠償

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-23 21:23

房委會擬清拆轄下四座工廠大廈，以改建公營房屋，最快可於2031年提供4,200伙住宅單位。工聯會立法會議員陸頌雄今天（23日）聯同受影響租戶與運房局及房屋署會面，他批評政府賠償方案不足，須遷出的2,000戶共涉及1萬人，反問政府在解決房屋問題的同時，是否要製造失業問題，促政府必需妥善處理清拆、安置和賠償安排，尋求各方同意且可行的解決方案。

蒸籠製作者：點解連手工行業都要抹殺

房委會擬清拆轄下4座工廈作公營房屋發展，包括九龍灣業安工廠大廈、火炭穗輝工廠大廈、長沙灣宏昌工廠大廈，以及葵涌葵安工廠大廈，首3幅用地料可於2031年提供約4,200伙，葵安工廠大廈則可提供約600個單位。

本身從事製作蒸籠的宏昌工業大廈互委會副主席杜偉彬要求政府暫緩或撤回，批評清拆計劃影響各行各業，認為不同行業對社會發展也有有不可扼殺的重要性。杜指自己由中學畢業開始，一直從事製作蒸籠的工作，至今已59歲，有人視之為夕陽行業，亦有不少人認為要承傳。杜偉彬直指，「中式酒樓無蒸籠，直頭開唔到張」，反問政府「點解咁忍心要清拆（工廈）…...連手工行業都要抹殺。」

每戶只賠10萬 惟搬遷費用達數十萬

穗輝工廠大廈廠戶代表黃小姐表明四廠聯盟不遷不拆的訴求，指不少租戶也有重裝機器，惟政府只向每戶賠償10萬元，假設火炭穗輝的廠戶能重置到屯門的開泰工業大廈，搬遷機器的費用已需數十萬元。她以五噸重的印刷機為例，搬遷須購買保險、支付組裝費、租用起重機，又要向警方繳交12萬元作封路費，若多於一部重裝機器，搬遷費將幾何級數上升。

香港製造業總工會主席李煒敏指，官員在今天的會面不斷向小商戶談規條，令人感到「好唔開心」，她同樣指賠償金額很少，不少商戶「搬都搬唔到」，又指清拆工廈將衍生很多失業問題，直言：「社會氣氛依家好咗少少，政府依家又放個炸彈出嚟」。