撰文： 陳傲淇 最後更新日期： 2021-07-11 14:04

彩明苑業主立案法團爆出半億元公款失竊風波，一直未有現身的法團主席何民傑，今日（10日）下午聯同民政處、房屋署、領展代表召開管委會會議，會上獲物業管理公司佳定確認七月管理費應足夠支付經常性服務開支，但表明若不清繳7月份服務費，將於下月離場。何有意委聘獨立核數師審計帳目以及擴大管委會成員上限，留待本月底業主大會中討論，惟有關注組表明不收貨，計劃集合5%業權要求解散管委會重選。

法團主席：責無旁貸，盡量做彌補錯誤

彩明苑法團原定昨晚8時在尚德社區會堂召開的業主實體交流會，臨時改為網上Zoom會議，引起業主群起不滿，關注組成員一度前往將軍澳警署集體報案，要求法團主席何民傑現身交待，管委會其後在管理處發通告，將於今日同一地點召開會議，緊急處理多項議程，當中包括討論屋苑財務狀況及召開業主大會事宜。

會議未召開前，大約有近40名業主聚集在尚德社區會堂外，要求入場旁聽，由於會場有人數限制，民政處原本只限4名業主取籌入場，經爭取後獲放寬至約20名業主進場，同一時間管委會全體成員，業權持份者房屋署、領展以及佳定物業管理有限公司一同出席。

法團主席何民傑於會上指，管委會須通過7月份支付經常性開支，包括清潔、保安、升降機維修，以及未可預計的法律開支，例如須向法庭申請禁制令凍結疑犯帳戶等，佳定物管總經理鄭智聰回應，以7月份336萬元管理費收入計算，扣除所有一般預算開支後應剩下至少數萬元盈餘，足以應付日常運作，但明言若法團未能繳付7月服務費，佳定將會於8月停止提供服務。

續後議題留待本月底業主大會商討

何其後建議管委會委託第三方核數師審核現有帳目，又重提議增加管委會人數上限，增加透明度，相關意向獲管委會致通過，其間房署及領展代表均表明無意介入管委會運作，留待法團決定一切事務，管委會將議題留待本月25日召開業主大會再作討論。

何民傑會後未有逗留現場及正面回應業主提問，循後門離開。佳定物管總經理鄭智聰向現場業主指，法團由上年開始拖欠承辦商服務費，曾向法團發信追款，惟一直未獲回覆，值到收到最近兩張「彈票」的支票，才報警處理。佳定將會於數日內在網上公布過往數年的財務報表，至於內部涉事員工，公司不作任何揣測，交由警方調查。

「關注彩明」關注組成員黃太指，不會加入現屆管委會，認管委會現時不能釋除疑慮，業主們已失信心，希望遣散現屆法團，現正籌備另組法團取代。