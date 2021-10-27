時裝插畫師憶童年飽受言語虐待失安全感　最怕聽到：困你入黑房

「點解人哋小朋友咁叻，你咁曳。」小朋友頑皮時，不少家長都會感憤怒，忍不住責罵他們，但表面普通不過的說話，聽在小朋友耳中，可能頓時變成傷害至深的言語。事實上，這是一種言語虐待，嚴重的更會影響心理健康發展。有插畫師童年經歷父母離異，加上讀書成績不好，飽受親人言語虐待，令他失去安全感，整天活在恐懼中，長大後更害怕乘搭飛機，連坐電梯也會怕，他希望透過分享自己的故事，喚起大眾對言語虐待的關注。



插畫師Mickco童年時飽受言語虐待，影響成長，希望透過分享自己的故事，喚起大家對言語虐待的關注。（香港救助兒童會提供圖片）

Mickco是城中著名的時裝插畫師，也是當代藝術家，曾與不少著名品牌合作，創作出別具風格的插畫，作品遍布Louis Vuitton，Tiffany & Co, Valmont, Lancôme, diptyque等。職場上看似一帆風順的他，但背後原來藏着不為人知的傷心回憶。

Mickco 3歲時父母離異，6歲前跟着媽媽到澳門生活，媽媽因忙於工作，未能照顧他，後來只好將他交給Mickco的爸爸。他有時也會跟身體欠佳的祖母相處，有時又由其他親戚照顧，直至12歲後，他跟隨爸爸到外地生活。

在童年時期，陪伴Mickco最多的就是畫筆和畫紙，因而愛上繪畫和藝術，可惜他的夢想不獲家人支持。（香港救助兒童會提供圖片）

小時候成績欠佳被指沒用 夢想不獲家人支持

在童年時期，陪伴他最多的就是畫筆和畫紙，因而愛上繪畫和藝術，「現在想起，自己來自破碎家庭，喜歡將自己的事投射在畫作中，令所有事都變得完美。」可惜，上一輩認為繪畫無出息，親人並不贊成他成為一名插畫師，又會說出很多難堪的說話刺激他。他還記得，自己小時候讀書成績不好，經常聽到一些令他感到很難受的說話，「他們覺得我讀書不好，很沒用，令我在成長過程中對自己有懷疑，又會把我和親戚的小孩作比較，因為他們讀書成績很好，我便會想為何自己這麼愚蠢」。即時現已長大成人，但當日聽到的字句仍歷歷在目。

Mickco最怕聽到的就是「困你入黑房」，「我真的很怕困在一個密室內，因為我有密室恐懼症」。由於父親經常不在身邊，加上祖母曾經中風，身體甚差，Mickco的童年感到毫無安全感，整天活在恐懼中，長大後更害怕乘搭飛機，連坐電梯也會怕。

Mickco指當年大人對他說過的話，對他日後成長有很大的影響。（香港救助兒童會提供圖片）

言者無心 聽者有意

當年大人對他說過的話，對他日後成長有很大的影響，「長大後跟親人閒聊，說起當年的事，他們都忘記了自己說過的話，其實言者無心」。「很多人不是一出生就懂得做父母，他們都需要慢慢學習，但這並非是可以傷害小朋友的藉口。成年人會不自覺把自己的情緒放在小朋友身上，但他們都是無心的，將工作脾氣或情緒放在我身上，其實他們很疼愛我，但不要以為說完這些話便沒事，因為對小朋友的影響很大」。

「他們以為用恐嚇的話語，小朋友便會變乖，其實不是。如果不用恐嚇的方法，改用獎賞的方式，可能會令小朋友開心點，就好像上班一樣，你也不會想老闆天天痛罵你，將心比己，老闆給bonus，會開心點」。

回想自己的童年，Mickco感慨地說，「如果當時有人跟我說，會在身邊支持我，可能我童年會很不同。即使你不能在小朋友身邊，但讓他知道有事的話，你會支持他，言語上的安慰其實已很足夠」。他亦提醒家長，要留意並非每個小孩都可堅強面對這些說話，「我當年算很堅強，懂得尋求幫助，但不是每個人都懂得，有些小朋友可能因此有嚴重的情緒問題」。

建議成年人多說讚美說話

Mickco小時候被老師責罰，過程中聽到的說話，都令他在成長過程中對自己有質疑，結果令他留下陰影。「言語虐待除了來自家長，老師也有機會傷害小朋友的身心，要留意對小朋友的語氣及批評，說話字句不要太重。例如對小朋友說：你好蠢、無用、讀書差，會對其成長留下陰影及失去自信」，他建議成年人最好多說讚美說話，令他們的身心發展較好。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，很多人忽視了言語虐待對小朋友造成的創傷，希望Mickco的故事能喚起家長及照顧者對小朋友說話的關注，鼓勵大家以正向言語和小朋友溝通。香港救助兒童會將於下月20日在圓方舉辦「世界兒童日：講『』啲活動」，宣揚停止言語虐待，用愛心保護兒童，讓孩子健康快樂地成長。

世界兒童日：講「正」啲活動

日期：11月20日至28日

地點：港鐵九龍站圓方商場（Elements）水區ZARA對出

畫出我心「晴」作品展覽：早上11時至晚上8時

講「正」啲嘉賓分享：11月20日下午2時至3時

