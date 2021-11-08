專家指不少情緒病患年少曾遭言語虐待　籲家長說話時盡量溫和

「你讀唔成書，注定成世做乞兒」、「生嚿叉燒好過生你」、「人哋個仔咁醒，你都係無用㗎喇」和「你走啦！我唔要你呀！你咪再返嚟屋企呀」等句子耳熟能詳，相信不少人小時候都曾經聽過，但其實這也是虐待的一種。人們往往忽視語言帶來的破壞力，與身體虐待相比，言語虐待猶如無形的傷痕，會在心理和精神上造成深遠的傷害。專家呼籲停止對兒童言語虐待，助孩子健康成長。



言語虐待對兒童的影響甚遠，臨床心理學家劉雪慧（Amanda）解釋，兒童階段的心理仍在發展中，面對惡言會照單全收。接收這些話後，兒童會容易認定自己真的「好無用」，終日活在惶恐之中。

臨床心理學家劉雪慧（Amanda）解釋，兒童階段的心理仍在發展中，面對惡言會照單全收。接收這些話後，兒童會容易認定自己真的「好無用」，終日活在惶恐之中。（香港救助兒童會提供圖片）

父母在孩子的成長過程中擔當着重要角色，他們的說話對於孩子來說永遠有份量，更會像種子般深深地種在孩子心中，故平日雙方的言語交流，會點點滴滴地建構成自我價值，從而影響一個人長遠的心理健康狀況。

父母在孩子的成長過程中擔當着重要角色，他們的說話對於孩子來說永遠有份量。（Photo-ac）

家長應以好言相勸取代責罵

劉雪慧明白在管教孩子中難免會出言責罵，但責罵與惡言並不相同，分別在於惡言會讓兒童形成極度負面的自我價值。她認為，縱使家長背負不同的壓力和對孩子的期望，也絕不能以此為藉口，合埋化對兒童施加任何形式的虐待。成年人需要顧及兒童的感受，並給予尊重。劉雪慧強調，言語對任何人來說都是有影響力的，對兒童來說更甚，建議家長能以好言相勸取代責罵，既能提高管教成效，亦能培育健康又自信的下一代。

劉雪慧建議，家長能以好言相勸取代責罵，既能提高管教成效，亦能培育健康又自信的下一代。（資料圖片）

惡言如埋下隱形炸彈 長大後問題湧現

劉雪慧提到，心理虐待有時涉及侮辱的說話，如「教極你都唔識，蠢過隻豬！」、威嚇式如「我叫你做咩就做咩，如果唔係我就送你去孤兒院」等，這些說話如同埋下隱形炸彈，孩子長大後漸漸湧現問題。劉雪慧指，不少患上抑鬱症、焦慮症的當事人都提及在年少時，家人對自己曾說過極度侮辱又或極具威嚇的話，故在成長的路上經常感到自卑與不安。此外，這些年少經歷也使他們不懂自愛及深信自己不值得被愛，但同時又渴望能獲得重視和喜歡自己，「這些揮之不去的矛盾情緒和負面的自我評價，讓人感到很折磨，有時會導致一些人產生自殺念頭」。

劉雪慧指，不少患上抑鬱症、焦慮症的當事人都提及在年少時，家人對自己曾說過極度侮辱又或極具威嚇的話，故在成長的路上經常感到自卑與不安。（photo-ac）

香港救助兒童會總幹事司徒恩形容，言語虐待在香港可算是十分普遍，但很多人都忽視了言語虐待對小朋友造成的創傷。她希望家長及照顧者更關注對小朋友說的話，鼓勵大家用正向言語和小朋友溝通，讓他們健康成長。

停止「惡言」小貼士：



1. 兒童需要被愛護、照顧、尊重，多認識有關兒童的心理成長特質，有助提升管教效能。

2. 家長適宜先檢視自己對孩子的要求和期望是否合情合理，當中包括考慮孩子的年齡、能力，甚至個性特質等。天下沒有完美的孩子，同時亦沒有完美的父母。若管教上有疑難，應盡早求助。

3. 關注和確認日常生活中存在的精神壓力以及各種情緒，「怒火」升溫的話容易衝口而出，結果造成彼此的無心傷害。家長要不時提醒自己說話時要盡量「溫和、慢慢講」，亦不宜隨便遷怒於人，適當表達自己的情緒。先處理心情，後處理事情，能運用一些簡單又有效緩和情緒的方法如說話前先深呼吸。

世界兒童日：講「正」啲活動

地點：港鐵九龍站ELEMENTS圓方商場1樓水區（ZARA對出）



講「正」啲揭幕禮

日期及時間：11月20日下午2時至3時

嘉賓及司儀：朱薰女士 （著名電台主持），陳柏宇先生 （著名歌手），陳國齡醫生 （前香港瑪麗醫院精神科顧問醫生及兒童及青少年精神科主管）



畫出我心「晴」作品展覽

日期及時間：11月20日至28日

