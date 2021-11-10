本港每月7名兒童確診糖尿病　有患者瘦至皮包骨　求醫五次才確診

糖尿病不是成年人的專利，年僅幾歲的小朋友都有機會患上，在香港平均每月便有7名兒童確診糖尿病。根據《兒童糖尿病紀錄冊》團隊在過去5年發表的兩份報告，發現一型及二型糖尿病的發病率在過去20年持續上升。Summer自3歲起患上一型兒童糖尿病，但先後求醫五次才確診，父親在照顧女兒的過程中心力交瘁，在經濟及心靈上均承受巨大壓力，他認為現時學校支援不足，盼望社會各界對糖尿病患者有更多包容。



現時就讀小六的Summer（左）自3歲起患上糖尿病。( 黎倩婷攝）

香港兒童糖尿病協會在2016年時，從醫管局豁下的12個兒科部門取得數據，建立《香港兒童糖尿病紀錄冊》，用以協助醫生追蹤糖尿病的長遠影響，紀錄冊提高了醫護人員對糖尿病患者的了解，亦令患上糖尿病的兒童可獲得更好的照顧。根據團隊在過去5年發表的兩份報告，發現一型及二型糖尿病的發病率在過去20年中持續上升，當中又以患上二型糖尿病的人數急增，由1997年至2007年的的198名確診兒童，升至2008至2017年的391名，升幅令人擔憂。

研究揭脂肪肝或成長期併發症

此外，兒童專科醫生周中武表示，最近一項關於「一型糖糖尿病患者的脂肪肝發病率」的研究，顯示脂肪肝有潛在機會成為糖尿病患者的長期併發症，研究使用無創纖維掃描方法，結果發現成人脂肪肝發病率遠高於兒童及青少年。

女兒持續發低燒 身體現玫瑰疹症狀

現時就讀小六的Summer在3歲時患上一型兒童糖尿病，第一型的糖尿病是一種自身免疫系統失調的病，且無法治癒，只能配合飲食及運動，但最主要利用注射胰島素控制，若控制不當容易引發糖尿病酮酸中毒致死。黃爸爸指過去十多年照顧女兒Summer心力交瘁，望各界對糖尿病患者有更多包容。

黃爸爸指，2013年，女兒Summer突然持續發低燒，連帶身體上出現玫瑰疹症狀，一開始求醫時不為意，後來發現她體重驟跌三分之一，亦發現女兒比以往喝多了水、如廁次數亦增加。出院後黃爸爸再觀察兩個月，發現女兒有口氣問題，體重繼續下降，因此帶她到醫院「拮手指」，發現血糖指數嚴重超標，「正常水平應是5至7，而當時Summer量度時有30多度」，他很快便將Summer送至瑪麗醫院留醫一至兩個月。

黃爸爸透露，他帶女兒先後看了五次不同醫生才確診，他解釋指因為女兒當時亦有發燒、出疹的症狀，普遍醫生未考慮到與一型糖尿病有關。他形容當時Summer的體重下降得太反常，變成「皮包骨」，他形容「摸到佢尾龍骨一節節，凸晒出嚟」，因此堅持到處求診，最後才確診一型糖尿病，如再延遲醫治，後果不堪設想。

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全年無休照顧 每晚凌晨起身3次「篤手指」

照顧病人的路程從不容易，照顧一型兒童糖尿病人更是一種「365天無休」的責任。黃爸爸形容照顧過程心力交瘁，每天凌晨12時、3時及6時都要準時起床，為女兒「篤手指檢查血糖指數，平日每頓飯前也要打針，後來Summer逐漸長大，飲食變得多元，調較藥量及控制飲食都變得更加困難。一型糖尿病無法根治，對家庭亦會造成重大負擔，因為試紙、打針都是經常性要使用的消耗品，黃爸爸舉例指平均每張試紙要價5元、針頭要1元。

女兒在校血糖低 想吃糖被拒：老師叫佢去廁所食

黃爸爸亦指，學校對於兒童糖尿病患者未有任何支援措施。女兒10歲前，他與家人、親戚要輪流到Summer的學校為她在飯前做血糖檢測或打針，因為學校未有駐校護士可以幫忙，而且Summer曾試過課堂前感到血糖偏低，想吃糖果補充糖份卻被拒，「老師當時唔理，仲叫佢去廁所食，好似好隱蔽咁」。黃爸爸表示，此舉對小朋友心理上會有負面影響，「明明我冇做錯事，點解一定要去廁所先可以食粒糖」。