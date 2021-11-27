長洲士多食店霸行人路營非法燒烤場逾十年　居民：係九華徑翻版

長洲一條公眾行人路，被附近士多及食肆利用作公共燒烤場，依靠租借爐具及售買飲料牟利，最誇張時多達逾百個炭爐同時開動，油煙味及噪音滋擾附近民居超過十年，有居民不敢晾衫及開窗，甚至因而搬走，仿如九華徑燒烤場翻版，有居民直指多次向民政處、食環署及警方投訴，直指部門懶理不作為，擔心臨近聖誕及除夕，燒烤場疫下稍作收歛後又再故態復萌，要求因循檢控九華徑非法燒烤場先例，聯合部門高調執法。



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最誇張時期逾百個炭爐同時開動

被指為「九華徑燒烤場翻版」的地段，位於長洲天后廟中興新街對開一條大約100米長的行人路，兩旁有六至七間食肆及士多營業，平日為街坊路經之地，但傍晚過後便會「大變身」。在上址居住十多年的居民阿發稱，早年搬入時只有一間士多營業，主要售賣日常用品及飲料，其後負責人突然想出利用對開行人路作為生意招徠，專門出租炭爐、燒烤叉等爐具，同時又可售賣燒烤包及飲品，由於臨近海邊，加上空地面積頗為寛闊，經遊客一傳十，十傳百，自此成為燒烤場勝地，其他人見狀，紛紛進駐上址開設士多及食店分一杯羮，現時遊客來長洲欲租單車玩樂，已不知張保仔洞郊遊區設有公共燒烤場，反而會向居民打聽「天后廟係咪有個燒烤場？」可見該處已深入民心。

他稱，新冠疫情未發生前，六至七間士多及食店合共租借出逾百個炭爐，數百名食客霸佔整條街道，連置於中間的單車亦被搬走，而炭爐發出油煙味往外擴散，影響附近半百民居，尤其是長洲大多為兩至三層高村屋，部分食客持續玩樂至凌晨兩三點，油煙夾雜噪音滋擾民居，令居民長期不敢開窗，只會在室內晾衫，苦不堪言，直至疫情發生後，士多及食店稍稍收歛，晚上10點後陸續關門，但有時仍要靠居民晚上10點後報警，由警員到場驅趕食客。

長洲中興新街非法擴張的燒烤場困擾民居超過十多年，但問題一直未有解決。(網圖)

士多食店霸行人路經營 連天后廟正門亦不放過

根據居民提供的航拍片段所見，不少遊客白天租借單車到場，再租爐圍在爐邊燒烤，最初只就近在食店或士多對開範圍，至晚上不斷擴張，連天后廟正門口前方亦放置一枱燒烤爐，阿發稱目前已不是最誇張的情況，估計至聖誕及除夕等特別節慶，佔用行人路燒烤的情況將會更形惡化，「成條街都係爐，百幾人除罩燒烤，搞到環境污糟肺又有氣味。」

他又指居民曾多次向食環署及環保署等部門舉報，收到回覆均是經巡查後未有發現問題，食環署僅派外判人員每周兩次到場清洗太平地，儼如默許士多及食肆負責人霸佔地政府道路擴張經營，與取締九華徑非法燒烤場的高調做法有天淵之別。

另有街坊陳小姐指，上址士多沒有酒牌，但暗地向食客賣酒水，每晚垃圾桶均充斥大量用過的空啤酒樽，她多年來曾向警方投訴，但部門一直沒有認真跟進處理。

前區議員：應如九華徑燒烤場高調執法

協助居民的離島前區議員梁國豪表示，該燒烤場在上址存在超過15年，他在任時曾向民政處、警方、食環署、環保署等部門反映，並要求民政處統籌各部門聯合執法，奈何其後不了了之，認為可仿傚九華徑非法燒烤場嚴正執法，由民政處領頭統籌，先在附近張貼橫額警告光顧者將會被檢控，然後晚上由食環署及警方突擊巡查燒烤場，以違反599G條例為由檢控食客及負責人，才見成效，否則只派食環署人員到場勸喻店主守法，又或警員接報到場只驅趕不檢控的做法，對負責人來說不痛不癢，無法有效打擊其痛處。

離島民政事務處回應明白地區關注長洲中興新街天后廟對出空地店鋪阻街事宜，並透過離島區管理委員會一直協調各相關政府部門跟進，相關執法部門亦就有關事宜曾多次採取聯合行動。民政處未來與各相關部門會繼續密切留意有關情況。

食環署：與警方採8次聯合行動 未發現問題

食環署回應根據記錄，由去年至今年11月底，署方合共接獲7宗有關中興新街一帶進行燒烤活動的投訴，並與警方共進行8次聯合突擊行動，其間並未發現燒烤活動造成街道阻塞的情況。

發言人稱店鋪阻街屬街道管理事宜，涉及多個政府部門的職權範圍。署方主要的工作是保持環境衞生，會優先處理無牌販賣活動和妨礙街道清掃的問題，未來將會繼續留意上址情況及採取適當行動，包括與相關政府部門採取聯合突擊行動。