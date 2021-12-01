南丫島吸引近3,000隻斑蝶越冬　環團指屬近年最龐大群落

環保團體綠色力量及「活在南丫」，於南丫島發現一個斑蝶群聚地點，聚集斑蝶多達2,000至3,000隻。今次發現是繼香港島和大嶼山後，本地另一島嶼，發現為斑蝶越冬地點，亦屬近年數量最龐大的群落。環團認為，本港離島的蝴蝶生態不容忽視。



最新發現的斑蝶群聚地點，於今年11月下旬發現，屬雜木林生境，範圍約1,000平方米。綠色力量指出，該地點示今仍有斑蝶聚集，數量達2,000至3,000隻，當中約八成是藍點紫斑蝶，其餘是幻紫斑蝶，並有少量擬旖斑蝶、青斑蝶、嗇青斑蝶和虎斑蝶。

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，該處斑蝶差不多全數已停止進食，並在離地數米的樹叢中停留，估計牠們已準備越冬，因而減少活動，避免浪費已儲備的能量。

渡冬斑蝶改為小群聚集

單家驊又指，近年越冬斑蝶調查所記錄的斑蝶數量頗為波動，加上分別於2015及2020年發現新的斑蝶群聚地點，推測來港渡冬的斑蝶，可能不再以大群形式聚集，改為小群聚集，並分散於多個地點，該嶄新的聚集和越冬方式，對保育及研究造成一定困難。

正值斑蝶到港高峰期，綠色力量及「活在南丫」呼籲市民，如發現斑蝶聚集，應保持一定距離，切勿故意驚擾或晃動附近樹木，亦歡迎市民記錄斑蝶聚集位置、時間及數量，並聯絡綠色力量，有助研究斑蝶越冬模式及向政府建議合適保育措施。