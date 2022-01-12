69年軍人輔導會下月11日撤出分域碼頭　周三起辦藝術展覽

屹立於灣仔分域碼頭逾半世紀的海軍商場，今年2月11日正式告別港人。軍人輔導會於同日撤出分域碼頭，意味在香港69年的歷史使命告一段落。會方表示，將舉行一系列活動，包括「打卡」道具、社區藝術展覽，以及或會在撤出當日舉行關燈及閉門儀式。



迄立灣仔分域碼頭逾半個世紀的海軍商場，今年2月11日將撤出。（資料圖片）

非牟利組織軍人輔導會表示，自1953年起，便已在分域碼頭代表香港政府接待來自世界各地的海軍隊伍，過去69年間，軍人輔導會共招待超過126萬名訪港的水兵。自1997年起，軍人輔導會轉以短期租約形式營運分域碼頭，會方近年曾嘗試申請長期土地契約，但最終遭否決。為配合港灣消防局即將遷移至分域碼頭，軍人輔導會須於2月11日將分域碼頭現址交還政府，遷出海軍商場。

為向分域碼頭作最後道別，軍人輔導會將舉行一系列活動，包括由即日起，一系列「打卡」道具如IG相框、霓虹燈飾，已在分域碼頭供市民拍照留念之用，歡迎公眾人士前來「打卡」。此外，今日起亦開始舉辦「過去、當下與未來的相聚」社區藝術展覽，以紀念軍人輔導會及碼頭的歷史和貢獻，展覽免費開放，市民可於每日上午10時30分至下午6時30分前來觀賞，會方提醒訪客需留意疫情最新發展，並嚴格遵守政府公佈的各項防疫措施。至於在2月11日當日，軍人輔導會或會舉行關燈及閉門儀式（詳情待定），見證碼頭的歷史任務告一段落。