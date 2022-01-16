九龍東十年內商業總樓面面積增七成　將逐步轉型成核心商業區

「起動九龍東」計劃推行近十年，發展局局長黃偉綸今日（16日）網誌中表示，區內商業總樓面面積增加了七成至現時約290萬平方米，當規劃中的項目發展完成後，九龍東的商業規模將可媲美中環核心商業區，近年九龍東亦逐步增加大量公共休憩用地，改善區內環境。黃偉綸指，上月初與常任秘書長（工務）劉俊傑曾到觀塘駿業街InPark視察，了解該辦事處在改善公共休憩空間方面的工作。



上月初，發展局局長黃偉綸（左）和常任秘書長（工務）劉俊傑（右）在起動九龍東專員張綺薇（中）陪同下，到觀塘駿業街InPark，了解在優化九龍東公共休憩空間方面的工作。（發展局圖片）

起動九龍東專員張綺薇表示，自2012年該辦事處成立至今，已在九龍東新增或翻新了逾17公頃公共休憩空間，面積接近一個維園，包括較早期完成的觀塘海濱花園，共900多米長的海濱休憩空間，還有觀塘繞道下的「反轉天橋底」創意藝術文化用地，而近期落成的項目則有InPark、翠屏河花園、海濱道公園及啟德空中花園等。

黃偉綸指，多個休憩空間項目將相繼落成，包括改善臨華街遊樂場，增加綠化覆蓋率及提升休憩設施；活化敬業街明渠，變身「翠屏河」；以及推展四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場工程計劃和彩虹道遊樂場及體育館（包括彩虹道街市）重建項目，還有啟德跑道公園興趣及改善工程等。

駿業街遊樂場變身成「工業風公園」

而位於駿業街的InPark，前身是建於1973年的駿業街遊樂場，總面積約8,440平方米。張綺薇形容，In的意思一方面指Industrial，象徵該處從前是工業區，另一方面有「潮流」的意思，經過兩期的改善工程後，駿業街遊樂場已由一個硬地球場，變身為以工業文化為主題的公園。另有七組以九龍東昔日的工業，包括製衣及成衣、玩具、電子、鐘錶等為題的藝術裝置，表現充滿工業文化元素的藝術氛圍。

而去年完成工程，於8月下旬重新開放的觀塘海濱道公園，面積約9,300平方米，除了有大草地及園景區外，亦設有五人足球場及有蓋多用途空間，在晚間特定時間，安裝於多用途空間的天花燈光系統，會有仿星空的互動燈效。

啟德跑道公園展出退役「捷流41」定翼機

至於啟德機場舊址部分，沿舊機場跑道中軸線興建的啟德空中花園，已於去年5月開放，而臨時開放的啟德跑道公園，更展出了飛行服務隊退役的「捷流41」定翼機，配合公園的航空主題，未來公園會加推空中吊索及一些歷奇體驗的兒童遊樂設施。

張綺薇指，起動九龍東辦事處就近年完成的三個觀塘區公共休憩空間項目，包括InPark、翠屏河花園及海濱道公園進行一項使用者意見調查。1,200名使用者中，超過八成對該三個休憩空間表示滿意或非常滿意，尤其是大草坪及增加綠化方面，故辦事處會把這些設計元素應用在未來的公共休憩空間項目。

黃偉綸形容，「起動九龍東」是政府提出的一個嶄新地區發展概念，除提供優質公共空間，亦包括改善行人環境、推動綠化、美化河道、推動智慧城市發展等，亦大幅增加區內商業樓面面積。自2012年起，九龍東已有61個私人商業發展項目完成，區內商業總樓面面積增加了七成至現時約290萬平方米，連同正在興建或已取得有關許可的項目，面積將達至約390萬平方米，當規劃中的項目亦完成後，商業規模將可媲美中環核心商業區。