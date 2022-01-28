IVE學生開發珍珠蚌肉XO醬、蚌肉乾成獨有港產手信　料今年發售

香港一直有「東方之珠」的美譽，原來西貢海域中，一直有漁民養殖名副其實的珍珠蚌，近日香港專業教育學院及香港知專設計學院師生與西貢魚排合作，以珍珠蚌為原材料，開發出獨有的港產手信，盼透過產品與一系列活動為漁民增加收入，亦令更多市民了解本地漁業發展及價值。



西貢一帶有部份漁民以養殖珍珠蚌為生，他們摘取蚌內的珍珠和蚌殼，用以出售或製成珍珠末等中藥或美容產品，過程中的蚌肉會被扔棄，甚為浪費。機緣巧合下，香港專業教育學院（IVE）的師生與西貢一個魚排負責人合作，將珍珠蚌肉開發成「珍珠蚌肉XO醬」和「珍珠蚌肉乾」等新食品，再邀請香港知專設計學院（HKDI）的師生團隊，幫忙為產品進行包裝設計、籌劃宣傳活動，推廣漁業文化。

珍珠蚌肉如雞助：食之無味，棄之可惜

IVE食品科技及安全高級文憑師生在一次參觀西貢魚排活動中，留意到被棄置的珍珠蚌肉，處境就如雞肋「食之無味，棄之可惜」，於是在2020年開展了有關珍珠蚌肉的研究。當時負責研究的學生鍾劉煒、陳君妍現已畢業，他們接受訪問時表示，選擇製作XO醬是因為珍珠蚌的腥味較重，醬料的味道可以掩過蚌肉的腥味，亦可以保留海鮮的鮮味。

經有關食品測試後，估計XO醬可保存一年或以上、而珍珠蚌肉乾小食則可保質約6個月。當團隊完成初步研發後，先後進行多次具規模的食品感官分析測試，邀請試食者就兩項產品評分，同時提供市場上其他牌子的XO醬和小食供試食者盲測（Blind Test），比對新產品的味道和接受程度，成員鍾劉煒表示，「在第一輪試食當中，發現唔夠鹹味、鮮味，於是我哋增加咗金華火腿和蝦米嘅比例。」成員陳君妍表示，他們研發的產品比市面上出售的安全及健康，除了會檢測品質外，亦會選擇較健康的米糠油製作。

團隊收集意見後，不斷改良食譜和製法，最後的測試當中，有超過五成的試食者選擇他們研發的XO醬，認為比在市場上發售的其他牌子味道更佳，其優勢在於海鮮味更突出，希望日後有機會與食品廠洽商，考慮推出市場的可行性。

HKDI學生定名品牌為「漁願」 盼推廣本地漁業

在高級講師陳子聰的指導下，IVE團隊完成了產品的研發，下一步便是探討市售的可能性，陳子聰表示，「真係要銷售唔係咁簡單，唔係好食就得」，於是便與HKDI視覺傳意高級文憑的師生團隊合作。團隊將新食品的品牌名稱定為「漁願」，意指漁民的願望，希望市民多關注香港漁業和保護海洋。

待疫情放緩後，HKDI團隊希望推出一連串以「聽海、看海、嚐鮮」為主題的活動，包括參觀西貢深灣養殖魚排的「漁願之旅」、售賣漁民自家製珍珠首飾和蚌肉食品的「漁願市集」等。

全港只有2至3個漁戶養殖珍珠蚌

西貢魚排負責人梁錦明是全港首個養珍珠蚌的人，他為是次研發新產品的學生團隊提供珍珠蚌肉。梁錦明表示，現時全港只有2至3個漁戶養殖珍珠蚌，他認為香港的水域尚算適合珍珠蚌生存，現時魚排每年有近十萬隻產出，養殖方法仍正在摸索當中，如果未來可承受的話，會考慮增產至每年20至30萬隻。梁錦明表示，「以前開蚌，珍珠會用嚟做工藝品，殼用來製中藥或者美容，蚌肉就多數掉咗佢」，後來與IVE學生共同商討蚌肉的新用途，促成合作，相信產品可以幫助漁業界推廣宣傳。

梁錦明曾多次試食新產品，他認為最初的XO醬味道偏淡，辣度略嫌不足，團隊再次改良後，「產品比出面嘅XO醬好食」，於是與本地食品廠合作，預料產品可於今年內面世，他的西貢魚排亦有售。梁錦明另指，未來希望在魚排發展生態旅遊，讓香港年輕人認識漁民文化及魚排生活。