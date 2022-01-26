九華徑燒烤場毗鄰地皮獲遠東申建私樓　涉14幢逾6,000伙單位

早前被指無牌經營燒烤場的美孚九華徑，遠東酒店（0037）等本月向城規會提交申請，連同毗鄰地皮一併發展，擬建14幢分層住宅及學校（幼稚園），提供6,053個住宅單位，佔地逾52萬平方呎。



城規會資料顯示，九華徑測量約份第4約多個地段及毗連政府土地，範圍包括被指無牌經營18年的九華徑燒烤場，整個申請改劃地皮面積約52萬平方呎，當中政府土地佔近一半。申請人遠東酒店（0037）擬以5倍地積比率發展，興建14幢31至35層高住宅大樓連附屬設施，但不包括兩層地庫，提供6,053個私營房屋單位，涉及住宅樓面259.2萬平方呎。項目計劃另設一所6個課室的幼稚園，以及提供1,395個停車位。

申請人形容，申請地點面積龐大，位處九龍市中心黃金地段且交通方便，具潛力藉綜合發展形式，提供大量住宅單位滿足香港的房屋需求，但指該處自1992年起獲指定為「綜合發展區」，30年間發展一直停滯不前，未見具體落實進展。申請人表示，擬議發展將會按照現有的土地業權分佈分期進行，早期階段發展可適時由申請人落實，料可於2028年提供合共約2,983個單位，連同餘下階段的發展，擬議方案最終將可提供約6,053個私營房屋單位。

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九華徑燒烤場無牌經營超過18年，因鄰近市區，疫情下仍生意不絕，但對附近居民造成滋擾。去年政府部門在附近懸掛「切勿光顧九華徑無牌燒烤場！違者將被檢控」巨型警告橫額，但涉事燒烤場之一的「九華徑自助燒烤場」入口處，因貼有多張「安心出行」二維碼，令不知情市民誤以為是合規食肆。據了解，該地涉及多個地權，當中最大註冊地主為遠東酒店（0037）旗下的「荔園遊樂花園有限公司」和遠東酒店關聯公司，而「荔園遊樂花園有限公司」曾入稟控告燒烤場非法霸佔土地。至去年12月中，停業不足一個月的燒烤場疑死灰復燃，場上換上招牌後又重新開業，負責人表示只提供場地網購食物，聲稱場地管理毋須領有食物經營牌照。