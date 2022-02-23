財政預算案｜視障按摩師疫下零收入　團體批當局忽視殘疾人士需要

財政司司長陳茂波今日（23日）發表2022/23年度財政預算案。疫情持續下，防疫支援成為預算案重點，對弱勢社群的援助則較少着墨。香港失明人士協進批評當局忽視殘疾人士疫下的需要，亦未有回應他們長期面對的問題。基督教香港信義會社會服務部則對當局恆常化各種試驗計劃表示歡迎，惟希望日後資助仍可保有以往彈性處理方式，避免出現聘請不到相應專業人士的情況，亦期望當局能繼續擴大及增加院舍照顧服務名額，盡量滿足現時需求。



本年度財政預算案加強社區和院舍照顧服務及社工服務，以支援長者、殘疾人士及兒童。至於院舍照顧服務方面，則會恆常化三個試驗計劃，即「安老院舍外展專業服務試驗計劃」、「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」及「私營殘疾人士院舍專業外展服務試驗計劃」，並增撥資源，提升「改善買位計劃」下甲二級院舍的質素。在社區照顧方面，則會恆常化「支援身體機能有輕度缺損的長者試驗計劃」及「改善家居及社區照顧服務」的言語治療服務，協助有需要的長者居家安老。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



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建議延長就業展才能計劃資助時間

香港失明人士協進會長黃俊恒表示，雖然理解本年度預算案需要着重防疫措施，但批評當局完全忽略弱勢社群疫下日常生活需要，亦沒有回應他們長期面對的問題。黃俊恒指，疫下視障人士的失業情況同樣嚴重，一些從事按摩業的視障人士，受疫情影響完全沒有任何收入，希望政府為應付疫情增加臨時職位同時，亦要考慮讓這些弱勢社群有工作的機會。此外，他認為當局有必要加強現行的就業支援措施，包括延長就業展才能計劃的資助時間及提升資助金額，鼓勵僱主連續聘用殘疾人士。

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視障人士用快速測試包：個結果佢都睇唔到

黃俊恒提到，視障人士在接收資訊上有困難，尤其面對圍封或需要強檢時，一些獨居的視障人士的日常生活便會受到影響，「佢哋唔知點樣去檢測站，同埋都唔知自己需唔需要強檢。如果要佢用快速測試包，我當佢識用先，但係個結果佢都睇唔到」，認為政府需要加強發放資訊的流通性，亦要思考在防疫政策上如何方便視障人士，例如預留資源及人手，協助他們及一些長期臥床患者進行檢測，以及設立更多求助熱線。

機構憂恆常化試驗計劃後 影響日後資助金額

基督教香港信義會社會服務部助理總幹事何顯明則歡迎政府將院舍照顧服務及社區照顧試驗計劃陸續恆常化。他提到，信義會以往亦有提供外展服務，成效一直不錯，有長者經語言治療師診斷及介入後，吞嚥能力有明顯改善。他認為常規化相關服務更易安排人手，因為毋須每次完成計劃時間後，重新聘用相關專業人士。

但何顯明透露，坊間物理、職業及言語治療師專才短缺，擔心恆常化相關計劃後，亦會影響日後的資助金額，「如果統一化咗金額，就會增加聘請相關人員嘅困難，因為啲治療師通常都要透過外聘服務去請，費用會隨市場浮動，所以有機會出現請唔到人嘅情況」。 他希望當局能保留以往較彈性的處理方法，讓有需要長者可繼續享用服務。何顯明坦言，當局將院舍照顧服務及社區照顧試驗計劃陸續恆常化後，仍然未能追上實際需求，希望可以繼續擴大及增加服務名額。

何顯明坦言，當局將院舍照顧服務及社區照顧試驗計劃陸續恆常化後，仍然未能追上實際需求，希望可以繼續擴大及增加服務名額。（資料圖片）

香港復康聯盟：政府應帶頭開設職位聘請殘疾人士

香港復康聯盟則認為，政府並未有聚焦處理社會的逼切需要，並指出殘疾人士和他們的照顧者在疫情期間，承受不同程度的影響。聯盟亦提到，殘疾人士因種種原因難以受聘，疫下情況更為嚴峻，建議政府給予聘請殘疾人士的僱主稅務優惠，以及在外判合約加入聘用殘疾僱員的條款，以循序漸進方式推行殘疾人士就業配額制度，推動殘疾人士就業。聯盟亦提到，政府作為香港最大僱主，應以身作則開設職位聘請殘疾人士，並在預算案中提及增設3萬個有時限職位，鼓勵殘疾人士申請，訂定僱用殘疾人士比例，以支援殘疾人士。在照顧者方面，聯盟則認為應增撥資源，直接支援在疫情下有困難的照顧者，以及提供線上及線下方式，全方位支援殘疾人士的照顧者。

▼2022財政預算案懶人包▼



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