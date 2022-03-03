全民檢測｜社區組織協會倡無家者社區中心禁足　等收採樣結果

新冠病毒第五波疫情確診宗數屢創新高，政府正籌劃全民檢測，料有「小禁足」措施。但對無家者而言，「禁足」似乎意義不明；加上他們未必有手機，若檢測結果要以手機短訊通知，或令他們難以收到結果，或向人證明已做檢測。



社區組織協會社區組織幹事吳衛東認為，若然全民檢測要配合禁足，政府應開放社區中心收容無家者，在中心內為他們檢測、通知結果，「你（政府）唔收容，佢唔知瞓邊。」他表示，稍後會去信行政長官及民政事務處作緊急詢問。



▼12.26露宿者情況▼



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無家者染疫滯留街上 情緒抑鬱

社協組織幹事吳衛東提到，近來已收到逾10名無家者染疫的求助個案，但礙於現時醫院及隔離設施爆滿，他們無法入住，只能繼續滯留街上。

吳表示，這班染疫的無家者，不敢回去平日露宿的地方，怕傳染到其他無家者，失去日常社交，壓力很大、情緒相當抑鬱，「有啲差在未喊出嚟。」他認為政府要盡快建成更多隔離設施，安排染疫的無家者入住，「你今日起好，我即刻叫佢入去。」

倡無家者社區中心內做檢測

政府正在籌備全民檢測，吳提到近日收到消息，指政府將要求在九龍西多個場所的無家者在本月17日離開。雖然不確定是否與全民檢測或禁足有關，但吳表示，若然政府要全民檢測，又要禁足，一定要有地方收容無家者。

吳衛東提到去年9月當局曾以先導計劃形式，徵用社區中心或社區會堂，改為指定夜間臨時避暑中心，並每日恆常開放供有需要人士使用。促當局參考當時的做法，開放一些社區中心收容無家者，當局更可以直接在中心內為他們檢測、並通知結果。吳續指，稍後會去信行政長官及民政事務總署詢問當局會否有相關安排。

無家者無手機 用社工電話收結果易混淆

不少無家者並無手提電話，早前疫苗通行證推行，吳令不少無家者出行、買日常用品時均受到限制。社協早前獲有心人捐助，有少量能使用安心出行程式的手機，送贈給一些未有領取綜緩、正在求職的無家者。

若全民檢測結果要經手機短訊發放，吳表示以往幫無家者提交不同申請，很多時都會用社工的電話，但如果多位無家者用他的電話收全民檢測結果，會容易混淆，「（到時）收到幾個（短訊），都唔知係邊個嘅。」

他又指，一些有緊急需要的無家者，社協可幫助他們添置能收發短訊的手機，以便他們收全民檢測結果。不過，他坦言資源有限，希望會有更多有心人捐助。