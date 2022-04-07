消費券｜基層領錢後買養生食材　促改派現金：街市買豆腐只收現金

2022年消費券今日（7日）出爐，市民可由今日起領取首期5,000元。面對疫情嚴重打擊本港經濟，不少市民形容消費券為一場「及時雨」，《香港01》記者今日到深水埗一帶訪問基層市民，不少街坊指會用消費券購買食糧及日用品，他們認為政策有助舒解民困，惟他們均建議應改以現金發放，才可貼切地幫助基層生活。



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首階段八達通分兩次領取 今天只可先取3,000元

2022至2023年度的《財政預算案》宣布推出新一輪消費券計劃，為合資格市民分階段發放總額10,000元的消費券。以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，將會收到一張金額5000元的消費券。

而透過八達通收取的消費券會分兩期發放，由於八達通餘額上限仍維持在3,000元，故無法一次過收取第一期4,000元，需要分批領取，市民當天開始可以拍卡收取首期4,000元的消費券，只要在5月至10月「合資格消費」累積總額達4,000元，便可在下一個月16日獲發尾期1,000元消費券。

「最好現兜兜派現金」

居於沙田區的葉先生表示，剛剛以八達通領取了消費券，將會使用消費券購買海味、湯包和冬菇。葉先生認為，原打算購買一部電視機，但以八達通領消費券，第一次拍卡只能取3,000元，故打消念頭，將錢用在養生食材上，他指「最好現兜兜派現金，咁方便好多。」葉先生認為，即使政府改派現金，他都不會將錢儲起不使用，他指「都一把年紀喇，有得食就食，有得使就使」。

基層不考慮買防疫用品

街坊何女士表示，剛以八達通領取消費券，但今日到街市買菜和豆腐時，都用不着消費券，未來打算將錢用來添置家具和到超級市場買生活用品。被問到會否將消費券用在購置防疫物品上，何女士指未有打算，她指家中已經囤積大量口罩，「社區派咗好多口罩畀我喇」。

何女士認為，認為消費券有助舒解民困，不過要攤分數次領取略嫌麻煩，但如果改以現金派發，她又有機會儲起不使用，她笑言「不過𠵱家唔使唔得，身邊老友記都使唔晒，變咗會買多啲餸食，都好嘅。」

劏房戶前年領補助買洗衣機 以消費券換新手機

一家居於在旺角劏房的王女士指，今早以八達通領取了3,000元，她認為一萬元的消費金額尚算足夠，她指兒子和先生打算換取新智能手機，而她則會用來購買日常用品。王女士表示，前年政府補助劏房戶時，一家亦領取了10,000元資助，當時買了大型家電如洗衣機等，故是次派發消費券只會買一些小型家電或日用品。

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王女士認為，政府不以現金發放主因為想推動經濟，她指自己領取現金雖然「會唔捨得使」，但大部份家庭主婦每天都會去街市買菜，惟不少攤販都只收現金，電子支付不便基層市民生活，「一陣去買豆腐，佢又剩係收現金」，她指走了一圈街市，暫時都未有使用消費券分毫。