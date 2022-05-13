澤安道考車中心改建公營屋　被批擋景觀增噪音污染　城規會開綠燈

政府去年建議，改劃石硤尾澤安道駕駛考試中心及白田伸延用地，興建兩幢公營房屋，以提供約1,000伙單位，預料可容納2,700人。有保育人士憂慮項目高於鄰近建築物，將遮擋景觀，並有潛在躁音和污染問題，反對有關建屋計劃。規劃署則反駁稱，擬議發展用地鄰近公私營房屋和社福設施，亦有足夠的交通設施，適合用作住宅發展。

城規會城市規劃委員會今日（13日）開會商討後，決定不接納保育人士的反對意見，意味着委員會已對建屋計劃「開綠燈」。



澤安道南公營房屋發展計劃用地，現為澤安道駕駛考試中心。（Google街景圖片)

城規會早前修訂《石硤尾分區計劃大綱草圖》，建議將位於大窩坪山腳、澤安道南毗鄰南昌街的一幅用地，由「政府、機構或社區」及「住宅」地帶，改劃為「住宅（甲類）2」地帶。

擬議公營房屋發展佔地約7,400平方米，將以9倍地積比興建兩幢33至36層高住宅大樓，並附設零售、社會福利設施，以及不少於2,700平方米的公眾休憩用地。而澤安道駕駛考試中心則擬暫遷至白雲街的空置用地，待完工後重置於項目內。

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保育人士Mary Mulvihill向城規會反對有關修訂，稱擬議公營房屋發展的高度限制為199米，較鄰近的建築物高，將會降低視覺上的通透性（reduction in visual permeability），令視野被遮擋，該區通風亦會有影響。

她續指，擬議房屋發展用地前身為紡織染廠，亦有潛在噪音問題，加上該址較為偏僻，不易前往，強調用地不適合用作住宅或社區設施，擔心長者日後就入後，將會被困在無法開窗的單位。

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規劃署則認為，社會對房屋需求極大，而擬議發展用地鄰近多個公私營住宅和社福設施，包括護理安老院、康復護養院等，加上初步環境評估稱，擬議發展不會對環境方面構成難以克服的影響，並會作出緩解措施（mitigation measures），而在方案實行時亦會提交污染評估報告，有需要時將會推出補救措施（remediation measures）。