快速陽性呈報平台設計現漏洞不便視障人士　組織：不兼容讀屏軟件

衞生署於早前宣布，在網上推出快速陽性呈報平台，有關人士可利用系統申報測試結果。失明人協進會表示，接獲會員反映呈報平台難以使用，經測試後發現設計有四大漏洞，包括設時間限制、不兼容讀屏軟件、顏色對比度不足等，令視障人士使用起來十分困難，盼望當局盡快修正，讓視障人士可以獨立使用呈報平台。



衞生署在本月7日啟用網上快速測試陽性呈報平台，所有申報必須要測試當日或翌日進行，申報人士要提供個人及同住家人資料、並提供個人病徵、家居環境資料等。香港失明人協進會近日陸續收到會員反映，指登記時遇到不少困難，經協進會測試後，發現平台有四大漏洞，盼望當局盡快修正有關內容，讓視障人士可以獨立使用。

香港失明人協進會近日陸續收到會員反映，指登記時遇到不少困難，經協進會測試後，發現平台有四大漏洞，盼望當局盡快修正有關內容，讓視障人士可以獨立使用。（香港失明人協進會facebook截圖）

欄位、隔離令不兼容讀屏軟件 設時間限制

視障人士在瀏覽網站時，需使用一些讀屏軟件，配以鍵盤代替一般人用的滑鼠，然後讀屏軟件會在所選之處發聲朗讀內容，香港失明人協進會在測試平台後，發現部份需要填寫的欄位並不兼容讀屏軟件。協會職員Terry表示，整個網頁有4至5個選項欠缺標籤，「即係佢哋只聽到『欄位』，但聽唔到喺要填咩，網頁設計嘅Coding做少咗」，令視障人士需要再用讀屏軟件在頁面摸索一段時間，才猜出該欄需要填寫甚麼。

視障人士透過電話或電腦登記電子服務有一定難度。（資料圖片）

視障人士比一般人填表需要更長時間，Terry表示登記網站卻設有時間限制，但沒有寫明限時多久，令視障人士在填表途中便被強行登出，難以完成登記。協進會表示，網頁應列明時間限制，以及設倒數提示方便使用者。此外，協進會形容，隔離令是一個只有英文內容的PDF圖像，視障人士無法透過讀屏軟件讀取內容，只知道是一個圖像檔案，令他們無法閱讀相關內容，建議當局修改成文字版PDF。

顏色對比不達標準 弱視人士、長者看不清

另外，網頁上一些按鈕和文字並不符合「網頁無障礙性指導原則」（WCAG），Terry解釋指，當文字顏色與背景對比度不足時，弱視人士和長者難以看得到該內容，便有機會忽略填寫該欄 。所謂「網頁無障礙性指導原則」，便是指淺色底配深色字、深色底配淺色字，但對比度並非以常人作準。Terry舉出網站中的幾個例子，包括「*必填資料」的紅色，雖然常人會看得很清楚，但弱視人士卻看不見，應用更深的紅色代替；「Home鍵」的灰色亦同樣太淺，與背景的淺粉色同樣對比度不足。

Terry續指，政府過去一直有要求部門使用「網頁無障礙性指導原則」來設計網站，部份部門亦有跟足指令，例如漁農處過去會徵詢協會意見，為網頁進行測試，確保設計符合無障礙原則；消費券的網站也同樣達標。Terry表示，政府各部門有不同做法，不排除今次推出網站時間緊迫，故沒有做足檢查，促請當局盡快修正，讓視障人士可以獨立使用呈報平台。

《香港01》 正向衞生署查詢有關事宜。