將軍澳擬建石屎廠　規劃署要求建裝卸設施　城規會批7年臨時許可

政府計劃將油塘混凝土廠遷至將軍澳137區，惹起居民反對，擔心石屎廠的污染將轉移至將軍澳。城規會共接獲近9,000宗反對意見，促請政府將嚴惡性設施遷離將軍澳。

規劃署認為，環評報告提到，在實施緩解措施後，混凝土廠並不會危害到將軍澳的環境，而該廠在137區首批居民遷入後便會停運，故建議申請人在混凝土廠營運前，應提供車輛通道、泊車和裝卸設施，以減少粉塵湧出，若申請人違反相關條件，便需即時撤銷准許。城規會今日（20日）開會後，決定有條件批出臨時許可，為期七年。



近9000公眾意見反對興建

城規會文件顯示，至今共接獲9,450公眾意見，當中8,901反對將混凝土廠遷至將軍澳，另有453宗意見就搬遷表達關注，佔整體近99%。反對意見批評，政府搬遷石屎廠，即是將污染情況轉移至將軍澳，認為措施對當區居民不公，促請政府將堆填區等嚴惡性設施應遷出該區，改劃為康樂設施。

運作可延至2039年

規劃署則指，選址現為「其他指定用途註明（深水海旁工業）」用地，混凝土廠需位處臨海用地興建，難以容納在傳統工業建築物內，故與用址的規劃初衷吻合。另外，將軍澳137區將會用作住宅發展，故政府只會短期租用該用地七年，在首批居民在2039年入伙前便會停運，強調申請並不會影響長遠規劃。

環評報告亦指出，在實施緩解措施後，該廠並不會危害到將軍澳的環境。申請人亦空氣質素、噪音及水質等多個方面提出緩解措施。規劃署建議申請人應在混凝土廠安裝烘乾機，在車輛駛離該廠前洗車，並安裝閉路電視監察，以確保混凝土運輸車的粉塵排放。

規劃署續指，在申請人符合條件下，便支持為興建混凝土廠的申請，亦即在混凝土廠營運前，應提供車輛通道、泊車和裝卸設施，有關設施需獲運輸署署長或城市規劃委員會滿意；若申請人未能符合此條件，有關准許將即時失效，並不獲另行通知。