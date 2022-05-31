尖沙咀栢麗購物大道擬「大翻身」　增自助餐廳、咖啡店設打卡位

尖沙咀著名購物地點栢麗購物大道，其業主立案法團向城規會申請，擬將整條栢麗購物大道的地下及一樓，申請作食肆、商店及服務行業用途，以增加趣味點及「打卡位」。計劃打算提供任何類型的商店及服務行業，以及主要提供小食茶點的食肆，包括自助餐廳、咖啡室及茶室。

文件透露，此申請可讓他們取得彈性，以便日後將一些現有的零售商店，轉為更多樣化、更具特色的其他商業用途，為購物大道「重新注入城市生活」。



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現時栢麗購物大道劃為「休憩用地」用途。而是次申請擬議的「食肆」及「商店及服務行業」屬大綱核准圖的第二欄用途，故需獲得城市規劃委員會的規劃許可。

旅遊購物者減少 導致店鋪關閉

文件中指，栢麗購物大道構成香港歷史和特色重要的一部分，尤其是它所代表的香港經濟繁榮的形象。因應近年尖沙咀區的經濟環境轉變，以及減少旅遊購物者，導致店舖關閉及城市活力下降，故建議從城市規劃取得彈性，以便將現有的零售商店，轉為更多樣化的其他商業用途。

他們又說，擬議食肆將不包含《食品業規例》所界定的普通食肆牌照。為減低對九龍公園環境及於彌敦道成齡樹影響的風險，計劃建議為「食肆」用途設置「不超過 50% 總樓面面積」的限制。

2018年尖沙咀栢麗購物大道的盛況。 （資料圖片／張浩維攝）

可提升公共空間趣味性 供居民及遊客享用

申請人補充，面對近年急速的社會經濟變化，擬議的用途對於增加當地經濟的靈活性和韌力有著關鍵作用。憑借多樣化的商業活動，計劃可為彌敦道最寬闊的一段提升公共空間的趣味性，供香港本地居民及遊客享用。

翻查資料，栢麗購物大道早於1986年落成，過去深入旅客歡迎，屬於一線購物地段，亦曾是自由行客熱點。不過，近年受疫情影響，購物大道已風光不再，舖位空租率長期高企。而去年更有傳媒報道，有相連舖位丟空5年後終於租出，租金重返35年前水平。