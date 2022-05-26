團體明年初設香港仔漁民文化博物館　保育香港僅存一家曬家艇

昔日香港仔海旁有不少「曬家艇」停泊，漁民在船上將魚獲加工，曬乾成咸鮮魚、魷魚乾等海產售買，但漁民文化卻隨着每一代的歲月流逝正不斷淡化，現時全港仍然經營的曬家艇只剩下一家。南區龍舟競渡委員會近日推出「漁港濃情·香港仔」項目，當中會以 360 拍攝技巧，將不同形號的漁船攝製成展品，置放於即將推出的香港仔漁民文化博物館，令公眾對昔日漁港有更深入的認識。



由香港仔街渡碼頭旁登上這艘曬家艇，濃烈的咸香味緩緩傳入鼻中。只見船上的工人先將馬友魚的內臟切出、棄掉，放到水桶中清洗乾淨，再放入鹽水浸泡；船主梁太劏魷魚也是手起刀落，沒有劏穿內臟，也不劏到尾，留下薄透明的脊骨，好讓曬乾時魷魚可以挺直，但因魷魚沒有鱗片，不用浸鹽水。完成後，他們將漁貨用機器運到船的上層，排好在鐵網上待太陽曬乾，或是在天陰時將之搬到大型風乾機位置進行抽濕。

「一夜情」咸鮮魚製作工夫不容易

船主梁太（黃玉芳）指，自己已經營了40多年，以往是嫁過來當水上人，惟丈夫很早離世，剩下她與拍檔打理生意，並照顧一子一女。她指，一家人過往住在船上，在子女讀完中學、升上大學後才搬上岸。做曬家艇工作並不容易，梁太表示，他們要長期蹲在地上處理一桶桶的漁獲，甚至半夜起來查看魚乾，現時已沒有本地人願意入行。她透露，馬友魚大多會在天光墟和運到西營盤的海味舖售賣，又指雖然內地也有製作此等「一夜情」的咸鮮魚，但從來不怕有競爭，皆因貨物運來需時，或需加防腐劑，不少識貨之人仍會選擇買梁太的貨。

香港仔漁民文化十分重要，卻隨着每一代的歲月流逝正不斷淡化。（張浩維攝）

由社區更新基金贊助、南區龍舟競渡委員會執行的「漁港濃情·香港仔」，由2021年9月展開，為期27個月，希望將香港仔經歷了漁業轉型、都市化進程的獨特社區面貌，一一記載下來、加以保育。團體計劃於明年一月推出首個香港仔的「漁民文化博物館」，屆時將以三種方式，包括虛擬博物館、在香港仔海旁設置臨時實體博物館和沿避風塘設置二維碼，讓市民掃描有關漁民文化的不同資料。

▼曬家艇製作漁貨的過程▼



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家中曾經營曬家艇、其後已轉型售賣急凍海鮮的香港仔漁業海鮮商會副主席陳志豪，亦有為是次項目擔任顧問。他指，很多人都不認識漁民文化，提到港人會去日本築地「朝聖」，但就很少到香港仔的魚市場揭開神秘面紗，而自己十數年來一直希望多作推廣，「我哋要話畀人知，如果唔係，往後嘅小朋友只知道餐枱上有條魚，究竟係點嚟，係釣定係圍網？佢哋完全唔知。」

「唔會再有人入呢行」

對於曬家艇，他亦指很多人只以為是泊躉船、泊遊艇的地方，雖然對曬家艇行業式微感到可惜，但他也知道這是「夕陽行業」，「就算仔女肯做，我都會叫佢哋唔好做……唔會再有人入呢行，好難叫人日日繼續喺度曬魚，做一隻新船又要幾百萬。」但陳認為，曬家艇和漁民文化絕對有保留價值，希望能讓香港人更加了解這項「文化遺產」。