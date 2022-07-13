智慧城市｜議員批出行易難用　資科辦稱智能燈柱將加裝至逾400支

香港智慧城市藍圖已推行多年，日前立法會相關委員會召開討論智慧出行問題。有議員指出由政府推出的「香港出行易」手機應用程式的使用率低，每日平均點擊次數僅達5萬次，即程式的總下載人次的2％，質疑其功能是否難用致使用率低。此外，亦有議員就智能燈柱進展作出查詢，獲運輸署回應指，程式使用率與本港的交通情況有關，在2019年社會事件時曾達幾十萬人點擊，平日高峯期亦曾達十萬，署方會持續更新程式，提供更多功能。政府資訊科技總監辦公室則表示，智能燈柱工作仍在進行，並將加裝至逾400支。



香港智慧城市藍圖已推行多年，日前立法會相關委員會召開討論智慧出行問題。（資料圖片）

在日前（11日）立法會發展智慧城市事宜小組委員會中，立法會議員吳永嘉指出，當政府推出的香港出行易應用程式雖然下載量達260萬，惟每日平均點擊次數僅得5萬，即意味只有2％的用戶。他提到在應用程式下載商店的留言中，見到市民惡評如潮，例如指出程式的行車時間、小巴抵達時間不準確及版面設計不人性化等。當中的鐵路預計到達功能亦未有涵蓋全部鐵路，促請當局在程式內加設留言板功能，讓市民發表意見。

在日前（11日）立法會發展智慧城市事宜小組委員會中，立法會議員吳永嘉指出，當政府推出的香港出行易應用程式雖然下載量達260萬，惟每日平均點擊次數僅得5萬，即意味只有2％的用戶。（資料圖片）

30條免責聲明嚇怕用家 邱達根促簡化程式

另一名立法會議員邱達根則以用家角度批評出行易程式，他指現時程式於商店上的評分僅得2.0，是十分中肯的分數。邱達根表示，用家一進入程式後，便出現30條免責聲明，形容「冇乜市民睇得明，讀法律係都未必搞得清楚」，建議當局應簡化程式，不要一開始已嚇怕用家。邱達根提到，在使用路旁泊位功能時，又會轉接到另一個程式「入錶易」，認為不太方便，當中的單車徑功能更是「蝦人用」，未能做到用家友善功能。

立法會議員邱達根則以用家角度批評出行易程式，他指現時程式於商店上的評分僅得2.0，是十分中肯的分數。邱達根表示，用家一進入程式後，便出現30條免責聲明，形容「冇乜市民睇得明，讀法律係都未必搞得清楚」，建議當局應簡化程式，不要一開始已嚇怕用家。（資料圖片）

運輸署副署長（策劃及技術服務）邱國鼎回覆時表示會接受議員意見，並會改善及持續更新程式。他指出，出行易高峰期曾達每日10萬人點擊，在交通出現問題時使用率更會上升，並認為點擊率不能與下載人次直接成正比。邱國鼎提到2019年社會事件影響交通，當時曾有幾十萬人使用程式，署方亦會持續更新及提供更多功能。至於鐵路預計到達功能，邱國鼎則指因其餘路線如觀塘線本來班次比較頻密，認為提供一些班次較疏的路線，反而更能幫助到有需要乘坐港鐵的市民。

立法會議員郭偉強指鑑於之前有區議會曾通過動議，贊同拆除智能燈柱的攝像頭功能，他認為會影響智能燈柱的功能，又指過往提出相關議案的區議員亦已辭職，形容現時想「糾正返一啲過去嘅錯誤」。（資料圖片）

郭偉強指拆除智能燈柱攝像頭功能將影響功能

立法會議員郭偉強則關注安裝智能燈柱的進展，他指智能燈柱的功能包括收集資訊、提供及分享5G網絡等。鑑於之前有區議會曾通過動議，贊同拆除智能燈柱的攝像頭功能，他認為會影響智能燈柱的功能，又指過往提出相關議案的區議員亦已辭職，形容現時想「糾正返一啲過去嘅錯誤」。

副政府資訊科技副總監黃志光指，安裝智能燈柱相關的工作一直未有停止，以往智能燈柱被人破壞後，已成立專責委員會檢討項目。現時已在觀塘及九龍東一帶設立約100支智能燈柱，並將在銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環及油尖旺試點加設逾300支智能燈柱，以便收集與城市管理有關數據。（資料圖片）

副政府資訊科技副總監黃志光指，安裝智能燈柱相關的工作一直未有停止，以往智能燈柱被人破壞後，已成立專責委員會檢討項目。現時已在觀塘及九龍東一帶設立約100支智能燈柱，並將在銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環及油尖旺試點加設逾300支智能燈柱，以便收集與城市管理有關數據。就市民關注的私隱問題，他們指會聯同其他部門測試用途，在不需要高解像度攝像頭的地方，可以光學或熱能雷達做到同樣效果。