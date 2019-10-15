【施政報告】智慧燈柱復活人心未恢復？　莫乃光批智慧城市擺錯位

近年政府積極推出關於智慧城市發展的措施，在去年的《施政報告》中，特別列明推動智慧城市，例如「智慧燈柱」、「智慧監獄」、「智慧清關」。然而今年反修例風波中，有示威者在遊行期間，鋸斷位於觀塘常悅道的智慧燈柱，質疑具全景拍攝的智慧燈柱侵犯私隱，向政府表達不信任。 政府一再澄清智慧燈柱不存在侵犯私隱問題，更在八月底已迅速重新安裝遭破壞的燈柱，今天燈柱照常運作。燈柱雖已復活，市民的憂慮有沒有解決？市民對政府運用數據存在疑慮的情況下，智慧城市究竟可以如何發展？立法會資訊及科技界議員莫乃光認為，推動智慧城市並非純粹追求硬件，反而應該加強日常的應用，如應用在申請及處理派發關愛共享基金的4,000元上，更受市民歡迎。

「智慧城市」是施政報告的一項重點項目，其中提到發展智慧監獄、智能清關及智慧政府創新實驗室等計劃，項目亦已陸續推行。而在前年的《香港智慧城市藍圖》提出超過70多項措施，當中包括備受社會爭議的智慧燈柱。今年六月底起，九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心已有50支投入服務，收集不同實時城市數據如氣象、空氣質素、道路車流。

多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會委員上月10日舉行第二次會議，委員其後親身到啟德承啟道視察智慧燈柱的內部結構及智能裝置。（資料圖片 / 羅君豪攝）

數據運用惹爭議 智慧城市發展受阻

然而，智慧城市與數據密不可分，政府將如何運用所收集到的數據，往往帶來私隱問題的關注。部分市民擔心，具攝錄功能的智慧燈柱存在監控的問題，就算政府一再澄清智慧燈柱不存在人臉識別系統，只收集氣象、空氣質素、道路車流等數據，仍有市民對此抱持憂慮和質疑。

今年八月，有地區人士發起觀塘大遊行，遊行其中一個議題正正是反對安裝智慧燈柱。遊行人士質疑燈柱的攝影功能存在人臉識別系統，以及擔心所收集的數據將作保安用途。遊行期間，有示威者將整支智慧燈柱鋸斷。政府其後證實，觀塘常悅道有20支智慧燈柱遭到破壞。

今年8月24日觀塘遊行期間，有示威者鋸斷在九龍灣零碳天地附近的智慧燈柱，並用繩索將它拉倒。（資料圖片／羅君豪攝）

鋸斷燈柱已迅速重裝復活

事隔逾月，被破壞的智慧燈柱已經「敗部復活」。位於九龍灣常悅道的二十支智能燈柱現已全部正常運作，其中一支早前被整支鋸斷的燈柱，亦已重新裝上。部分燈柱表層均有被塗污的痕跡，當中有一支仍被膠袋圍封。政府資訊科技總監辦公室（資科辦）回覆查詢時表示，已與路政署完成常悅道20支智慧燈柱的詳細檢查，並於八月底重置被鋸斷的燈柱。

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莫乃光質疑未解決公眾疑慮

鋸斷智慧燈柱能夠「復活」，市民對政府及智慧城市發展的信心又能否恢復？立法會資訊科技界議員莫乃光就有所質疑，一天未解決公眾疑慮，問題始終都會存在，「要清清楚楚撤回所有監視系統的智慧燈柱，市民接受程度才會提升。」他直指單純追求硬件並非推動智慧的方向，「整返晒燈柱係咪代表好智慧呢？」

他解釋，數據運用帶來的私隱爭議在西方亦常見，例如是三藩市有人跟政府打官司，欲禁止警方運用閉路電視收集的數據。「AI的人面辨識是業界最具爭議的議題，因為科技可以被誤用。如今法律對政府來說像是無牙。法律落後，執法差劣，誰會有信心？」

莫乃光認為政府在發展智慧城市上是「擺錯位」，純粹追求硬件的意義不大，應改進市民生活上的智慧應用。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「市民會想要智慧監獄還是快點處理派發4,000元？」 立法會資訊科技界議員莫乃光

質疑智慧發展擺錯位 強追硬件大項目無意義

莫乃光認為，政府在智慧城市發展上，集中花錢在重大項目，但其實擺錯了位。他補充，智慧身份證、智慧燈柱和政府雲三大項目有其重要性，但市民更期待日常的智慧運用，例如是派發4,000元如何電子化，以及智慧租用康文署場地打擊黃牛炒場。「智慧監獄是否最重要？市民會想要智慧監獄還是快點處理派發4,000元？」他形容政府在推動智慧城市發展就如一直買新玩具，又舉例指新加坡在生活各層面已應用到電子化，香港則是裹足不前。

莫乃光批法例未能跟上科技發展，如現時法例未跟得上Uber這種形式的智慧程式。（資料圖片）

現行法律追不上智慧發展

智慧發展停滯，莫乃光認為法律支援不足成為重大阻礙。他指，數年前政府曾聘請顧問研究香港可如何推動智慧發展，例如是法律方面，惟前年政府提出的智慧城市藍圖時，並沒有提及法律相關的改善。「好似Uber，以及有人想要Home kitchen，法律停滯就無得郁。」他直言，現行法律落後，大大阻擋了智慧城市的發展。

政府少與業界溝通 莫乃光對施政報告無期望

至於今年的施政報告會如何推動智慧城市，莫乃光直言不抱太大期望，預計同樣是加大研究撥款或硬件升級。他解釋，受政治因素影響，政府今年甚少向界別諮詢意見，「開一個會，兩、三個鐘頭，與議員和業界的交流比以往更少，幾乎是沒有。」因此他認為今年的施政報告都會是例牌派錢和加錢為主。

去年施政報告提出「智慧監獄」監控囚犯，懲教署、海關設面部識別。（資料圖片）

業界冀政府與市民多溝通

「智慧城市聯盟」資訊科技管理委員會主席龐博文認為，政府能夠加強與市民溝通，增加數據運用的透明度，釋除公眾疑慮。「政府和市民雙方合作才能做到，畢竟智慧城市不可以缺乏『人』。」同時他認為市民也要提高自身對私隱的保護意識，「像勤洗手一樣，要有全民安全意識的普及教育。」

冀公布利民的智慧措施

龐博文注意到政府已開始推行智慧城市的工作，例如設攤位試驗智慧燈柱及智慧監獄的操作，並嘗試開放智慧燈柱連接口，公開數據給市民使用。他同時認為，香港人對科技的接受程度相當高，互聯網之運用亦為全球前列，近年亦有轉數快及智能身份證等實踐，惟基礎建設上仍然不足，例如是缺乏實際設備和相關法例支援。他期望未來一份施政報告中，能夠繼續重視發展智慧城市，例如醫療上和智慧大廈等，提出方便市民的措施。