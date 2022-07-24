市建局指重建土瓜灣五街、十三街挑戰大　正為更新工作創造條件

市建局行政總監韋志成今日（24日）發表網誌，稱重建土瓜灣「五街」及「十三街」挑戰甚大，因發展密度非常高，附近亦無未發展的政府土地和老舊設施可整合，而且毗鄰有一所煤氣廠，需額外進行安全風險評估。

不過，他稱團隊早於數年前，已就整合住宅和工業用地作高密度綜合發展，以及所需要的技術可行性研究，包括安全風險評估，開展相關工作，為日後「五街」及「十三街」的更新工作創造條件。



市建局行政總監韋志成指，土瓜灣「五街」及「十三街」重建挑戰甚大。（資料圖片）

韋志成表示，有意見認為「五街」、「十三街」內的樓宇狀況及居住環境欠佳，市建局應盡早處理，故對此非常理解。但他形容，部分人對處理這類巨型舊樓群的難度，並沒有確切的了解，發展「五街」、「十三街」的難度，比起市建局近年開展的項目「有過之而無不及」。

發展密度甚高 無未發展官地可整合

韋志成解釋，「五街」、「十三街」的發展密度非常高，私人土地的現有地積比率，已接近現行規劃和法規所准許的發展密度，現時剩餘可准許興建的樓面面積，只佔總准許發展面積不足一成，而附近並沒有未發展的政府土地和老舊設施可整合，故重整及重新規劃時挑戰甚大。

市建局行政總監韋志成。（資料圖片）

涉及多幢工廈及煤氣廠

他又指，「五街」及「十三街」樓宇附近有多幢工廈，不少工廈廠戶在大廈內經營業務，毗鄰亦有一所運作中的煤氣廠，加上煤氣廠屬於法例訂明的潛在危險裝置用地，需額外進行安全風險評估。因此，他稱相對其他重建項目，所涉及的技術評估和審批程序，將相對複雜。

不過，韋志成稱面對難題和艱巨項目市建局不會迴避，亦不會坐視不理，團隊一直以新思維、新規劃工具等，為項目拆牆鬆綁，希望「將不可能變成可能」。