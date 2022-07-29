MIRROR演唱會︱鏡粉受驚送院、網民感不安　心理學家籲找朋友傾訴

一連12場的MIRROR演唱會，昨晚（28日）發生嚴重事故，兩名舞蹈員遭跌下的巨型屏幕重擊，事後有現場觀眾受驚送院，相關片段在網上「洗版」後，不少人表示看到後感不舒服，晚上有社工、心理學家等在網上呼籲不要再轉發影片，以防其他人突然看到有心理陰影。

有輔導心理學家表示，目擊意外及觀看過片段的人士均有可能受到不同程度的情緒影響，嚴重的會出現急性壓力反應；呼籲如感不適應應盡快停止收看，並把情緒以合適的途徑抒發，例如利用文字、紙筆、禱告、找朋友一起傾訴等等。



有人看片段後「心跳好快、好不安」

「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會昨晚發生恐怖事件，舞台中央的巨型屏幕突然砸中兩名舞蹈員，全場觀眾目睹時不斷尖叫。事後有社工指，有在場的「鏡粉」出現恐慌情況、「個人狂震」；也有觀眾昨晚受訪時表示，事件令在場人士心靈受創，形容是「集體創傷」，更有人因受驚送院。

而事故短片在網上瘋傳後，有人指看後「心跳好快、好不安」；社工兼地區人士鍾禮謙則在網上作出緊急呼籲，着大家立即停止在訊息中轉載演唱會意外片段，並稱已收到有人需情緒支援。

發生意外後，Telegram上多個「鏡粉」後援會管理人自昨晚開始關閉留言功能。（Telegram截圖）

情緒受困擾 嚴重可致急性壓力反應

輔導心理學家郭倩衡指出，演唱會事故圖片及影片在網絡及通訊軟件鋪天蓋地瘋傳，目擊意外及觀看過任何意外片段人士，均有可能受到不同程度的情緒影響，正常會出現的情緒包括「好唔安樂」、極度不安、驚恐、擔心、痛心、憤怒等，身體亦有機會自然出現自律神經的緊張反應，會導致肌肉繃緊、心悸不安、心緒不寧，短期會影響睡眠、食慾等。她又指，如過度重覆收看，相關畫面有可能會不斷回閃，影響情緒健康，嚴重的會出現急性壓力反應(acute stress responses)，一般會在2天至1個月內減退。

郭倩衡又指，知道有鏡粉會「自責」或怪自己，但她指，內疚、自責等情緒主要因為找不到情緒出口時才無奈出現，建議市民如發現自己已有一定程度的心理影響，應盡快停止收看任何相關的畫面及影片，並停止轉發；同時可找朋友一起傾訴不安感，以及把情緒以合適的途徑抒發，例如利用文字、紙筆、禱告、頌經、靜觀身心、冥想，互相支持和安慰有需要的朋友。

MIRROR演唱會事故情況（以下畫面可能會引起不安）：

