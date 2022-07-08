東半山豪宅豐景台連相鄰地申重建　擬增密度建獨立屋和大樓涉44伙

東半山司徒拔道豪宅豐景台，鄰近法定古蹟「景賢里」，前年獲發展商入市收購，集齊100%業權後，城規會近日接獲改劃申請。根據計劃，擬將豐景台連同毗鄰兩座空置校舍和綠化地帶，一併重建成三幢獨立屋和三幢不高於12層的住宅大樓，提供44伙，較現時單位數目大增一倍。



文件顯示，重建範圍除了豐景台6座樓宇外，還有毗鄰的嶺南小學、嶺南幼稚園舊校舍用地和一幅綠化地帶，地盤面積約3,770平方米（約40,580平方呎）。申請人擬將申請地點由「住宅（丙類）1」、「政府、機構或社區」及「綠化地帶」改劃為「住宅（丙類）3」地帶，增加重建發展密度。

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申請人申請將地積比由現時的2.2倍，增至3.51倍，重建成6幢住宅，包括三幢三層高的獨立屋和三幢5至12層高的住宅樓宇，預料可提供44個單位，較現時的22伙增加一倍。項目將設有4層平台，最底三層為停車場，可提供92個車位，而上一層則是有約70個宿位的安老院，其中一座大樓亦會設有兩層會所。

申請人稱，已為擬議發展制定一個「住宅（丙類）」地帶，包括4個建築物高度支區，高度為主水平基準上104至134米，形容可與鄰近住宅構成梯階式發展，亦能融合周邊的低密度住宅社區，而且項目亦涵蓋空置校舍，可呼應政府善用空置校舍的政策。

文件又提到，將會在項目內，增設一部升降機，取代現時已日久失修的公眾樓梯，讓市民能從地面通過9樓的有蓋行人通道到附近的東山臺，方便居民。

翻查資料，豐景台在1982年落成，至今已有40年歷史，佔地2.2萬平方呎，發展商2020年以18億元收購整個物業，是疫情下罕有高價「拔釘」的重建個案。當中由運輸署前副署長陳阮德徽持有的單位以1.21億元沽出，呎價高見逾6.65萬元，陳阮德徽持貨29年勁賺30倍。