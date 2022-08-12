港版天使之路｜玉桂山連島沙洲或失守　避風塘工程擬沙洲建防浪牆

位於鴨脷洲的玉桂山近年成為打卡熱點，不但可飽覽海景，更可挑戰踏上連接玉桂山及鴨脷排的「港版天使之路」連島沙洲。不過土木工程拓展署擬擴建香港仔避風塘，當中工程包括在玉桂山與鴨脷排之間建造長約40米的防浪牆，新建防浪牆的選址位置，正正是現時連島沙洲位置。



當局指，根據早前在區內進行的調查，鴨脷排附近記錄到黑珊瑚群落，工程亦有機會對珊瑚群落造成間接影響，以及令海底生境造成直接損失。環保團體環保觸覺對工程感到憂慮，認為連島沙洲是經過多年才形成的地質面貌，希望當局能改良設計，盡量保留天然地貌。



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土木工程拓展署今日（12日）就擴建香港仔避風塘工程，提交環評研究概要。文件指出，當局建議為應付港島南部對避風泊位的地區需求，以及支持南區的旅遊、休閒和康樂發展。項目計劃在香港仔避風塘南方擴建約30公頃，以便提供額外避風泊位。

主要工程包括在現有香港仔避風塘以南，建造長約350米和280米的新防波堤、在玉桂山與鴨脷排之間建造長約40米的防浪牆，以及改建香港仔避風塘的現有防波堤等。當局預料該工程的勘察研究和設計工作於2024年完成，施工不遲於2024至2025年開始，需時約4年完成。

「天使之路」景色為「期間限定」 僅退潮時才出現

工程中提及在玉桂山與鴨脷排之間興建防浪牆的選址，現時為連島沙洲，近年不少市民到該處行山打卡，風景相當優美。連島沙洲兩旁同為海邊，海浪拍岸時有如「港版天使之路」。景色亦是「期間限定」，連島沙洲只會在退潮時才會出現。

環保觸覺憂慮相關工程，或會令該處的連島沙洲景色消失，強調連島沙洲是經過多年才形成的地質面貌，同類的沙洲景點，亦是香港地質公園其中一個推薦遊客參觀的地質景點，希望當局能改良設計，盡量保留天然地貌。

環保觸覺又指，玉桂山和南朗山一帶本身有野豬族群生活，若工程干擾到其生活或覓食環境，亦有機會令野豬向市區方向遷移，造成人豬衝突。

項目範圍附近有珊瑚群落

另外，工程對生態影響方面，文件中指出，根據早前區內調查，項目範圍東面有中等生態價值，而多樣性偏低的珊瑚群落；而鴨脷排附近則記錄到黑珊瑚群落。工程有可能對潮間帶、潮下帶及海底生境造成直接損失；亦或對潮間帶、潮下帶和底棲生物群落，例如珊瑚群落造成間接影響，並造成生境分裂等。而施工期間，亦有機會對附近生境和野生動物造成干擾。

當局表示，會根據環評研究中有關生態影響的結果，建議合適的緩解措施，例如珊瑚移植等。而在運作階段時亦會探討將生態海岸線設施，如生態護甲組件納入擬建和改建防波堤及防浪牆的設計内，希望能補償潛在的生態影響，並改善生態環境。