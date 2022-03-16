環境局擬五招縮環評程序　料所需時間減半　環團：須確保公眾參與

去年《施政報告》提出檢討環境影響評估等發展流程。環境局向立法會提交文件指，過往複雜或有爭議性項目的環評程序可花上三四年時間，而較理想是將環評程序所需時間，一般項目縮短至約18個月，而較大型或複雜項目則約24個月完成。

當局提出五項建議精簡環評程序，包括計劃建立開放的地理資訊系統中央環境數據庫，網羅環評研究和政府收集環境數據，包括生態和其他環境資料，供顧問進行環評研究時參考或使用。環保團體綠惜地球認為，精簡程序的大方向可接受，但強調政府須確保不會削弱公眾參與空間，以及「做足」每項環評程序。



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環境局在立法會文件中表示，目標是在今年內完成改變環評程序檢討。當局的五項建議包括設立中央環境數據庫，計劃將生態基線調查所得資料逐步納入數據庫，建立涵蓋全港的生態環境數據庫。

當局亦打算進行全港空氣質素基線模型運算，按時間序列，通過數據庫將資料公開，減省空氣污染擴散模型進行運算所需時間。當局又指，計劃在數據庫中，公開噪音影響評估模型、水質及排放基線資料。

倡漁護署在倡議人申請環評前提供意見 提早生態基線調查

另外，當局指生態影響評估一般是花費最多時間的工序，為協助早日完成生態影響評估，計劃讓漁護署可在項目倡議人申請環評研究概要前提供合適意見，項目倡議人及顧問可在規劃項目的早期，甚至在環保署發出環評研究概要之前， 按項目性質和地點進行生態基線調查。

綠惜地球總幹事劉祉鋒。（資料圖片 / 李澤彤攝）

檢討須環境許可證指定工程項目清單 因國家安全設直升機場可豁免

現行法例規定多個指定工程項目須有環境許可證，當局指，隨科技日新月異和多年來的經驗累積，認為是時候檢討指定工程項目清單。當局會考慮在清單上加入氫氣貯存設施並刪除污水泵房。此外，亦會考慮讓必需的設施獲得豁免，例如容許為消防、醫院、警方、國家安全和其他救生及緊急用途而設置直升機升降場時，無須取得環境許可證。

當局又指，計劃為評估方式及緩解措施訂立標準，包括標準化土地污染調查所需的範疇和時間、水質模擬工作的要求和評估方法、有效噪音緩解措施如設置隔音屏障等。鑑於本港土地含砷等重金屬的背景水平頗高， 當局會參考以往環評研究， 檢討所需的整治標準和緩解措施。

就文化遺產影響評估，當局建議參考以往的環評結果、研究報告等資料，就具考古價值的地點建立地理資訊系統數據庫。

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環團促光污染納入法定環評

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，改善環評建議大方向可接受，政府須「做足」評估工作，並確保不會削弱公眾參與及給予意見的空間，相信可釋除公眾疑慮。

劉又認為，政府要管理及更新數據庫，否則「攞個舊數據預測出到嚟，可能會有偏差」。環保團體長春社就認為，「優化」環評不應為發展開捷徑，而過往曾提及將近年公眾關注的環境議題，如光污染等納入法定環評，希望當局可檢討及落實。