東涌臨海地擬建13座公營房屋　料涉1.14萬伙　最快2030年落成

一般家庭公屋輪候時間長達6年，公屋單位一直未能應付基層水深火熱的住屋需求。房屋署最新文件顯示，擬於東涌東填海用地的133區發展公營房屋，將會興建13座住宅大樓，預料可提供1.14萬個單位，可容納人口多達逾3萬人，項目最快2024年底動工，有望2030年竣工。



擬議發展的臨海用地鄰近擬建東涌綫延綫的東涌東港鐵站，房屋署將用地分成三個部份。（文件截圖）

地皮鄰近擬建港鐵東涌東站

房屋署最新文件顯示，土木工程拓展署正於東涌新市鎮擴展區進行填海及基礎設施工程，預計2024年第4季可將其中東涌第133區發展用地，交予房委會發展公營房屋，預期建屋期需時6年，最快2030年落成。

文件顯示，擬議發展的臨海用地鄰近擬建東涌綫延綫的東涌東港鐵站，房屋署將用地分成三個部份，當中最接近港鐵站和公共交通交匯處的A區用地涉及4.19公頃，將會以6.9倍地積比興建5座40層高住宅大樓，預料可提供6,300伙，將可容納17,010人，規模是3區中最高。

擬於東涌東填海用地的133區發展公營房屋，將會興建13座住宅大樓，預料可提供1.14萬個單位。（文件截圖）

A區建食環署公眾街市 B區底部設公共運輸交匯處

與A區僅一路之隔的B區和C區最近海，將分別佔地1.81公頃和1.86公頃，同樣會以6.6倍地積比發展，前者將會興建4座約38層高住宅，預測可提供2,700伙，以容納7,290人；後者則會興建4座33至37層高住宅大樓，涉及2,400伙，將可容納6,480人。

文件指出，A區其中兩座大樓底層會設有商店，預料所有商舖的面積合共達8,260平方米，該區亦會設有由食環署興建的公眾街市，B區亦有兩座的底部設有公共運輸交匯處，而項目亦會提供福利設施，包括幼兒中心、長者日間護理中心、中度弱智人士宿舍等，亦會有綠化休憩設施、兒童遊樂場等，當中綠化覆蓋率將不少於20%。

值得注意的是，用地前方為私人住宅發展項目，而最前面、最近海的用地則為海濱公園，若私樓的密度較今次的公營房屋項目低，高層住戶便有望可享有海景。