國瑞路前葵涌公立學校擬建3幢公屋　提供1700伙　料2030年竣工

房屋署日前向區議會提交文件，建議在前葵涌公立學校現址興建3座公營房屋，以提供約1,700伙，預計可容納4,760人，料於2030年完工。



有關用地位於國瑞路附近，毗鄰美達中心及國瑞路公園，地盤面積約1.32公頃。署方擬以最高地積比率 6.7 倍，發展3座公營房屋，並提供綠化休憩設施、兒童遊樂場等。

此外，用地亦設零售設施、社會福利及教育設施，當中包括安老院舍、幼兒中心、幼稚園等。

將清拆前葵涌公立學校

房屋署指，前葵涌公立學校為空置校舍，經教育局確認無需作學校用途，規劃署早前按中央調配機制檢討有關用地的土地用途，並建議作住宅用途。

為配合上述發展計劃，土木工程拓展署將清拆前葵涌公立學校，並進行工地平整及基礎設施工程，預計於 2025 至 2027年分階段完成。 待完成工地平整工程後 ，公營房屋發展預計於2025年展開，並於2030 年完工。