兼善里、青山道473A一帶外牆搭棚架超過一年　居民：鼠患問題嚴重

去年10月政府要求位於兼善里、福華街、長沙灣青山道473A一帶的大廈、執行「強制驗窗計劃/強制驗樓計劃」，由於部分大樓並沒有業主立案法團，由屋宇署聯絡承辦商執行相關計劃。惟一眾住戶指，工程已於今年7月初完成，但棚架仍然原封不動，承辦商未有拆除棚架，並且失去聯絡，棚架圍封影響環境衞生，令居民日常生活帶來不便。



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青山道473A住戶陳小姐今日（15日）聯同數名指居民代表講述事件，她指，所住大廈的外牆位置數月來一直被棚架圍封，居民都無法開窗，造成空氣不流通，加上蚊患問題，嚴重影響日常生活。另外，棚架亦令老鼠容易爬入家中。

居民馮先生則指，自己對衞生要求比較高，食物會存放於盒中，但搭棚後經常在家發現老鼠屎，對此感到困擾。有居民稱，入秋後天氣乾燥，擔心一旦發生火警增加救援難度。

陳小姐表示，早前大廈需進行固定電力裝置定期測試，但因外牆棚架遮蓋電線，難以找到工程人員進行驗電，她稱，居民多次致電承辦商，希望能盡快清拆棚架以進行固定電力裝置定期測試，惟承辦商沒有回覆，最後導致36戶因延遲驗電而被罰款。

陳小姐稱，曾聯同街坊於本月10日在區內收集居民簽名，在4小時內已有380位居民簽名，稍後會將居民簽名交予屋宇署，希望能協助盡快聯絡承辦商跟進事件，並於10月內完成清拆工程。