新葵街申提升地積比建插針式公營房屋涉798伙　最快2026年始落成

一般家庭公屋輪候時間徘徊在6年高位，新一份《施政報告》亦聚焦縮短輪候時間。房屋委員會近日向城市規劃委員會提交文件，申請放寬葵涌新葵街地皮的地積比和建築物高度限制，以增加單位總數至798伙，較早初規劃的約650伙，增加約22%。項目暫定下月動工，預料最快2026年落成。

翻查資料，新葵街項目早在2018年改劃，原定2023年竣工，惟項目拖延至近日才向規城會入紙申請放寬地積比等，入伙時間延遲至少3年。



擬議發展地點位於葵涌道、新葵街和大連排交界，毗鄰下葵涌村和麗瑤邨，地盤面積約5,390平方米。房委會申請放寬有關用地的最高住用地積比率至6.5倍，增幅約8.3%，並將建築物高度限制由主水平基準上，放寬至153米，增幅約17.7%，預料該「插針樓」樓高42層，可提供798個公營房屋單位，可容納約2,106人。

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另外，擬議發展亦會預留約5%的住用樓面面積作福利用途，包括提供一間長者日間護理中心及一間幼兒中心。房委會暫定項目今年11月開始動工，預料最快2026/27年落成。

根據設計圖，地盤大致可分為兩個部份，毗鄰葵涌車廠的用地將興建單幢住宅大樓，大樓設有三層平台，分別為停車場、社福設施，以及有蓋遊樂場；而靠近麗瑤邨的另一部份則會預留作排水設施，並會設有私人休憩空間和升降機塔等。

翻查資料，新葵街用地前身為為「政府、機構或社區」和「鄉村式發展」用地，早在2018年一併改劃為「住宅」用地，以發展公營房屋，原本預期2019年動工，2023年落成。團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺早前批評，項目遲遲未能動工的原因，是由於涉及的葵涌分區計劃大綱圖被凍結，令項目被拖延，而新葵街除了能增加公營房屋供應外，亦有「駁腳」作用，項目擬議的行人天橋和升降機塔遲遲未落成，致無法將另外兩條屋邨駁通至港鐵葵興站。