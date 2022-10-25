政府收回元朗溱柏前方用地建屋　料興建910伙　2028年完工

發展局曾公布將動用「尚方寶劍」，利用《收回土地條例》收回3幅分別位於元朗及粉嶺的私人土地，以興建高密度資助房屋。其中一幅位於元朗私人屋苑「溱柏」前方的土地，房屋署計劃在該址興建910伙公營房屋，分設兩座住宅大樓，預計可容納約2,500人。

署方預計，公營房屋工程於2024年第一季展開，並於2028年完工。



▼2021年5月，發展局宣布收回溱柏以北的私人土地▼



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根據房屋署日前向區議會提交的文件，該址佔地約0.7公頃，計劃以6.8倍地積比率發展，日後將興建兩座住宅大樓，高度不高於主水平基準上130米，並設綠化休憩設施、兒童遊樂場。

資料顯示，兩幢擬議大樓位處「溱柏」的第9座、第10座的正前方，故「溱柏」的部份單位景觀或被遮擋。政府收回相關私人土地及完成清理工作後，會連同毗鄰的部分政府土地，一併交予房委會作公營房屋發展。

研究稱不會對附近地區無法克服的技術問題

文件又指，為配合上述發展計劃，土木工程拓展署已於2021年10月委託顧問，就放寬上述的公營房屋發展參數進行基礎設施工程的可行性研究。初步研究結果顯示，擬建的發展項目不會對附近地區的交通及運輸、環境、防洪排污、供水、視覺、景觀及空氣流通等方面帶來無法克服的技術問題。

翻查資料，政府在2021年罕有公布收回三幅私人屋苑旁私人地皮興建高密度資助房屋，分別位於元朗YOHO Midtown內園、元朗溱柏前方、粉嶺中心前方。