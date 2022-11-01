青衣西路擬建3400伙公屋　位處山谷原為綠化地帶　溪流需改道

早前政府建議將位於青衣西路的綠化地帶，改劃成住宅用途，以興建3幢公屋。房屋署日前再向區議會提交文件，建議在該址興建3,400伙公營房屋，預料可在2034/35年度落成。

文件提到，擬議項目位處山谷，工程範圍內一段溪流將需改道，並將影響一段「青衣自然徑」，故建議發展一段新的路徑，以提供替代路徑。



文件表示，地盤總面積約 2.7公頃，毗鄰長亨邨、長康邨、青華苑及曉峰園等住宅區。署方建議以不多於6.7倍地積比率發展，在該處興建3幢住宅大樓，提供3,400伙公屋，料可容納9,200人。

工程預計於2028/29年度展開， 並於2034/35年度落成。

將設公共運輸交匯處 建天橋接駁

在擬議發展範圍內，將設置公共運輸交匯處，提拱專營巴士站、的士站等設施。為方便往返居民，政府亦計劃亦興建一條橫跨青衣西路的行人天橋，並設有升降機，供有需要市民使用。

此外，該址亦計劃興建零售設施 ，例如餐飲設施、超級市場等，同時設幼稚園、綠化休憩設施、兒童遊樂場等。

影響「青衣自然徑」

文件又提到，由於擬議公屋項目位處山谷，需因應發展平整土地，包括填土、建造斜坡及護土牆等。工程範圍內一段溪流將需改道，並於發展用地的西面重置。

此外，擬議發展亦將影響一段「青衣自然徑」。計劃建議於項目的西面興建一段新的路徑，延伸現有的「青衣自然徑」，並連接青衣西路，以提供替代路徑。