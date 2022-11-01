美荷樓新展覽復刻上世紀生活舊貌　涼茶舖聽小說、飛髮舖恤髮再現

二級歷史建築、位於深水埗的美荷樓生活館，經全面翻新近一年後，周三（2日）起重新對外開放，展覽將還原美荷樓昔日居住舊貌，重現上世紀同舟共濟精神，亦設十大展區，涵蓋五十、六十年代的衣食住行，復刻昔日的生活日常，包括流連涼茶舖聽「天空小說」、「飛髮舖」恤髮的舊日點滴。

特首李家超出席典禮致辭時「話當年」，憶述自己年幼時居於深水埗及於同區就讀小學，「每一次來到深水埗，就好似返屋企一樣。」他提到，自己首份《施政報告》強調解決住屋問題，需要增加供應，及提量、提速、提效及提質，當局未來5年，將提供3萬全新簡約公屋，並讓輪候公屋的時間綜合「封頂」，同時會壓縮造地程序。



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美荷樓生活館明天起重新對外開放，展覽將展示美荷樓的今昔轉變，及還原美荷樓初期單位面貌。(廖雁雄攝)

1953年聖誕夜，石硤尾發生大火，令本港房屋政策掀起巨變。港府為安置近六萬名災民，興建美荷樓在內的首批八座六層高的徙置大廈，標誌香港公共房屋政策的開端。美荷樓生活館經賽馬會慈善信託基金捐助下，完成近一年翻新工程，明天起重新對外開放，並設有兩層展區，展示美荷樓的今昔轉變，亦集結舊街坊的口述歷史及家居舊物，還原美荷樓初期單位面貌，一屋兩戶、木板布廉相隔，以及碌架床及「閣仔」的經典畫面，活靈活現，展區亦加入多媒體元素，簡介上世紀50至70年代流行的天台小學，參觀人士亦可即席互動，模擬當時返學做早操場景。

吳宇森分享生活點滴

現場亦記述多位石硤尾邨舊街坊所分享的生活點滴，包括知名電影導演吳宇森的「導演夢」，「在這裡，我夜間睡在公用走廊的帆布床看星，登著電影夢。」

地下展廳則由十大主題展區組成，涵蓋上世紀的衣食住行，重現五十、六十年代的流行文化及日常生活。展區由街市及大牌檔講起，亦可走進昔日年輕人的聚腳勝地「打卡」，於涼茶舖流連及聽收音機「天空小說」，感受上世紀的娛樂文化。入場者亦可感受「飛髮舖」的懷舊風情，以及舊時代遊樂場的自得其樂。

時下年輕人愛流連咖啡店，上世紀的港人則愛光顧涼茶舖，追聽收音機播放的「天空小說」。(廖雁雄攝)

特首李家超出席美荷樓生活館「歲月留情」展覽開幕典禮，他致辭時提到，自己年幼時居於深水埗，亦於同區就讀小學，「每一次來到深水埗，就好似返屋企一樣」，滿載童年回憶和成長足跡。他又指，深水埗新舊交融，是充滿活力及溫情洋溢的社區，亦是歷史文化寶藏，而美荷樓則是香港最早期公屋即石硤尾邨一座，盛載香港歷史文化精神。

他提到，其首份施政報告強調解決住屋問題，需要增加供應，並提量、提速、提效及提質，當局未來5年，將提供3萬全新簡約公屋，並讓輪候公屋的時間綜合「封頂」，同時會壓縮造地程序。今次出席典禮的主禮者，亦包括賽馬會副主席李家祥、賽馬會行政總裁應家柏、發展局局長甯漢豪等。