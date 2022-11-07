青嶼連接路初步走線曝光　設兩座跨海大橋　目標2033年通車

近年政府規劃發展新界北部，需要不同交通基建配合。路政署向區議會提交文件透露，擬在現有青嶼幹線的南面，建造約5.2公里長的青衣至大嶼山連接路，強調要以最直接的走線連接大嶼山及青衣。連接路初步走線包括分別橫跨馬灣航道，及汲水門航道的兩座跨海大橋、青衣連接處，以及北大嶼山交匯處，目標在2033年或之前通車。



擬議的青衣至大嶼山連接路（區議會文件圖片）

路政署向葵青區議會提交文件，為了應付新界西北的發展，正推展一系列幹道工程，包括青衣至大嶼山連接路。文件續指，政府於2021年3月開展了「青衣至大嶼山連接路工程技術研究」，就不同走線方案在交通效益、工程技術可行性、土地徵用、初步環境影響以及工程項目推展時間表等範疇，展開綜合評估，制定了連接路的初步走線，並確立了其效益及工程技術可行性。

文件透露，青衣至大嶼山連接路全長約5.2公里，位於現有青嶼幹線的南面，當中橫跨馬灣航道的路段，全長約2.3公里，將會是一座東西行雙程三線的跨 海大橋，並於青衣西面連接青沙公路，以及馬灣南連接擬議橫跨汲水門航道的跨海大橋。

擬議橫跨汲水門航道的路段，將會是另一座東西行雙程三線的跨海大橋，全長約1公里，於馬灣南連接上述橫跨馬灣航道的跨海大橋，並於北大嶼山連接北大嶼山公路、擬議的十一號幹線和交椅洲人工島相關道路。

至於連接路的東端，是位於青衣西面的擬議青衣連接處，可以將連接路接駁青衣區內的道路，包括青衣北岸公路和青衣西路，署方指需要調整青沙公路和長青公路北行線的走線，以騰出空間建造青衣連接處。另外，連接路的西端是擬議的北大嶼山交匯處，將連接路與擬議的十一號幹線、交椅洲人工島相關道路，以及現有的北大嶼山公路接駁。

青嶼幹線及其相關的主要道路在2036年早上繁忙時間的行車量／容車量比率（區議會文件）

署方表示，青嶼幹線是大嶼山和市區最直接的連繫，根據初步的交通評估，預期十一號幹線日後落成後，無論屆時交椅洲人工島的相關道路是否經已通車，仍需要建造青衣至大嶼山連接路以紓緩青嶼幹線的交通情況。另外，連接路將可作為青嶼幹線以外，來往大嶼山及市區的另一選擇，並加強對交通事故的應變能力。

路政署表示，會向立法會申請撥款，以展開連接路的勘查研究及詳細設計工作，預計工程項目將涉及收回部份私人土地、清理政府土地及遷移部份墳墓。 署方將會在下一階段根據走線設計再檢視，以確認受影響的土地，在2033年或以前通車。