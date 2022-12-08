首間導盲犬訓練學校今開幕　望三年培育50隻「學員」服務視障人士

全港首間香港導盲犬訓練學校今日（8日）正式開幕，校舍位於打鼓嶺蓮麻坑路，由歷史建築三和公立學校活化而成，佔地約24,500平方呎，由物色用地至竣工歷時逾2年。訓練學校為使導盲犬和視障人士能在貼近真實環境下接受訓練，向政府借用紅綠燈、行人天橋等設施，模擬真實的街道環境，幫助導盲犬熟悉交通燈聲響。校方期望，三年內培育50隻導盲犬，為香港的視障人士投入服務。



+ 2

導盲犬配對時間可長達六年

導盲犬服務中心總幹事張家瑋表示，訓練學校成立目的是為香港培育導盲犬令更多的視障人士受惠，學校未來將會積極培育本地導盲犬，希望能成為香港導盲犬的搖籃，為本地導盲犬服務立下里程碑。

為加強導盲犬和視障人士之間的默契，張家瑋表示，學校內設有配對室，模擬視障使用者在起居生活上的環境，讓導盲犬與使用者能在受最少干擾的環境下進行訓練。

張家瑋提及，導盲犬和使用者的配對並不容易，「無論是身型、步速、行走的姿態都需要去作出考量。」導盲犬服務中心的視障使用者和導盲犬，最長配對時間可長達六年。

+ 1

望三年內培育50隻導盲犬投入服務

學校提供達國際水平的訓練環境，領犬員Alan表示，學校為了讓導盲犬和視障人士能在更貼近真實環境下安全訓練，學校特地向地政處借用紅綠燈、行人天橋等設施，希望藉此幫助導盲犬熟悉街道上交通燈聲響。另外，導盲犬服務中心期望三年內能培育50隻導盲犬為香港的視障人士投入服務。

設有跨專業團隊 保障導盲犬身心健康

為了確保導盲犬的身心健康，校方無微不至去照顧導盲犬每一個成長階段，初生幼犬會設有育嬰室由專人照顧，確保幼犬的健康。而正在接受訓練和工作的導盲犬，校內備有獨立空間的犬舍、水療設施，並每天由專業領犬員帶導盲犬散步，務求令導盲犬能在工作外的空餘時間放鬆身心。

+ 2

特設紀念花園 表揚導盲犬為視障人士服務半生

導盲犬從幼犬兩個月大開始接受訓練，直至十歲後退役，大半生都在為視障人士服務。張家瑋表示，為表揚導盲犬的偉大以及紀念使用者和導盲犬之間的友誼，校內特設紀念花園，為離世後的導盲犬提供安息之地。同時，為紀念第一隻導盲犬Google，園中亦設有紀念碑，上面印有牠的腳印，紀念牠為視障人士的付出。

發展局局長甯漢豪在開幕禮致辭時，表揚導盲犬訓練中心多年來致力為視障人士提供免費的導盲犬服務，加強他們獨立生活能力，推動共融社會。

甯漢豪表示，發展局在2019年推出十億元資助計劃，支援非政府機構善用不在規劃用途內的政府土地，強調今日正式啓用的導盲犬訓練學校是一成功例子，於2019年獲政府撥款近五千六百萬元，將2016年停辦的三和公立學校進行活化，為廢棄舊校舍賦予新使命。