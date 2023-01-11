導盲犬扛起責任　照顧五歲失明自閉症男孩　愛與支持克服重重困難

「只要有你，看不見世界我也不怕！」



據國外媒體PEOPLE的報導，24歲的「菲亞舍蒂」（Destiny Fiaschetti）從小就渴望擁有自己的小孩，但是當她加入軍隊為國家效力後，培養教育小孩彷彿成為菲亞舍蒂一輩子都無法圓的夢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼導盲犬照顧五歲失明自閉症男孩▼▼▼

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就在兩年前，菲亞舍蒂放棄自己在軍隊中的職業生涯，打算放下所有一切追逐自己的夢想。從軍隊退役後的菲亞舍蒂收到了來自德克薩斯州一家寄養家庭的電話。對方表示想為一名名叫「朱妮」（Junie）的2歲患有自閉症和失明的男孩尋找一個家。朱妮患上一種罕見的腦部疾病導致視力嚴重喪失，最終完全失去視力，永久關閉了自己的「靈魂之窗」。

菲亞舍蒂得知朱妮的消息馬上表示：他能不能現在就來我家住下？隨後菲亞舍蒂於2020年9月29日順利得到法庭的批准，能夠合法地擔任起朱妮的監護人。

兩歲的朱妮除了不能爬行或行走之外，不會說話的他更本無法和他人交流。一旦有人接近朱妮，他就會張嘴對著對方來上一口。此時菲亞舍蒂通過「東南亞導盲犬計劃」（Southeastern Guide Dogs）認識了身為拉布拉多犬的「梅洛」（Merlot）。訓練有素的牠能夠成為失明兒童旁的守護者，擔任他們最信任最要好的朋友。

有了梅洛在自己身邊，朱妮做什麼事情都不必感到害怕。梅洛幫助已經5歲的朱妮四處探索世界，成為他最佳的導航系統。朱妮同時也學會了如何幫助梅洛梳理毛髮、餵食和教導牠基本的服從技巧。兩人漸漸培養出牢不可破的感情。

在梅洛的陪同下，朱妮和牠會來到公園裡散步，互相玩鬧；有時朱妮還會偷偷把梅洛帶進浴室的浴缸裡一起戲水。梅洛成為朱妮談心、傾訴的對象，梅洛也從不有任何怨言，堅守崗位守護朱妮。

菲亞舍蒂表示朱妮和其他孩子一樣值得被愛，雖然身上的殘疾不容小覷，但是朱妮依然有資格把自己的人生過得精彩。如果失去視力是一種詛咒，那麼梅洛的到來就是一種祝福。菲亞舍蒂希望其他人能看見出生坎坷的朱妮依然能在汪星人梅洛的陪伴下感受前所未有的快樂。提醒人們只要有愛和支持，所有孩子都能克服障礙做出驚天動地的奇蹟。

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