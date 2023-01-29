將軍澳跨灣大橋個多月50宗單車意外　有人手變形　黃金寶教安全法

將軍澳跨灣大橋於去年12月中通車，設有單車徑，成為觸目景點。然而騎行玩樂不能忽視單車安全，截至昨日（28日），醫療輔助隊處理逾50宗單車意外個案，其中兩宗嚴重個案為骨折及因身體不適而昏迷。



如何預防意外，前「亞洲車神」黃金寶分享了五個踩車安全錦囊，包括了解路面情況、落斜時控制車速及平衡、切勿周圍望或停下拍照、戴安全裝備如頭盔、更要「低估」自己能力。



通車個半月醫療輔助隊處理逾50傷者 兩宗骨折或昏迷

將軍澳跨灣大橋於去年12月11日通車，醫療輔助隊總參事黃英強今日透露，不計算受傷但沒尋求協助人士，截至昨日醫療輔助隊已處理超過50名傷者，大部份個案為輕傷、擦損或跌倒 ，亦有兩宗嚴重意個案，分別是骨折及身體不適陷入昏迷，該名昏迷人士送院後檢查並無大礙。他又指每逢周末或公眾假日都會安排醫療輔助隊隊員在單車徑巡邏， 遇到受傷人士便會安排急救。

超過50意外個案 兩宗為骨折及昏迷

醫療輔助隊總參事黃英強透露，自12中起截止昨日，醫療輔助隊已處理超過50名傷者，（受傷但沒尋求協助人士不計算在內）大部分個案為輕傷、擦損或跌倒 ，亦有兩宗嚴重意個案，分別是骨折及身體不適陷入昏迷，該名昏迷人士送院後檢查並無大礙。他又指每逢周末或公眾假日都會安排醫療輔助隊隊員在單車徑巡邏， 遇到受傷人士便會安排急救。

有單車手為拾帽致跌倒：炒到成隻手變哂形

醫療巡邏隊隊員的黃先生指，平均每日在跨灣大橋單車徑發現數宗單車意外，九成以上為擦傷。遇過最嚴重個案是因跌倒導致手部骨折，須現場處理及送院治理。另一名隊員謝先生補充指，當時那位傷者在騎行時不慎丟落帽子，想要拾起卻因失去平衡而從單車上跌倒，「炒到成隻手變哂形」，後送院治理。

黃金寶分享五大單車安全錦囊

前「亞洲車神」黃金寶今日首次踏足將軍澳跨灣大橋，他便分享了五個單車安全錦囊：

1.要了解路面情況



2.若路面不熟悉的話要控制車速及平衡，尤其是下斜路，轉彎亦要預早控制車速



3.市民可能興奮周圍望甚至停下拍照，但可能會影響其他騎行人士，應避免



4.戴好安全裝備，最重要是頭盔，若條件許可應戴手套，護膝，護肘



5.要低估自己能力，無論速度、轉彎或禮讓時應預留多些煞車距離，轉方向應多留意周圍



重量級單車運動員黃金寶到場參與活動。（盧翊銘攝）

與黃金寶一樣，市民蔡先生今日下午首次到跨灣大橋單車徑踩車，他感覺橋上人流太多：「細路仔、單車、滑板乜都有，呢啲係要避一避。」胡太太與丈夫今日亦帶女兒來踏單車，女兒指上坡時很困難，需要下車將單車推上去，胡太太則覺得橋上單車徑窄了一些，但因為喜歡這裡的風景，之後亦會繼續來。

「有心熊AMSer」擔任宣傳大使 黃俊碩籲量力而為

為提高公衆對單車安全的意識，醫療輔助隊獲中國香港單車總會支持，在將軍澳一帶舉行宣傳活動，除派出真人版「有心熊AMSer」擔任宣傳大使之外，更邀請到重量級單車運動員黃金寶一同參與。

出席活動的立法會議員黃俊碩亦為醫療輔助隊長官，他指根據過往當值經驗，較多市民騎單車上斜、落斜以及經過一些暗斜位時會受傷，故建議市民要有適當休息，量力而為，若有不適要尋求協助。

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