坪洲渡輪碼頭擬明年展開改善工程　增育嬰室等　料2026年底完工

運輸及物流局今（13日）向立法會交通事務委員會提交文件，計劃改善坪洲渡輪碼頭設施，提升內部設計及乘客設施，提供更佳候船環境，包括新增育嬰室、員工休息室等，並翻新候船區、改善碼頭洗手間及優化碼頭商業空間等。政府預計今年上半年委託顧問公司完成詳細設計，料明年第二季開始施工，並於2026年第四季完成工程。



政府計劃改善坪洲渡輪碼頭設施。（港九小輪有限公司網站）

運輸及物流局表示，考慮到乘客對榕樹灣渡輪碼頭改善工程反應正面，故挑選下一個渡輪碼頭作翻新工作，其中坪洲渡輪碼頭建於1983年，面積約1,050平方米，為兩條主要離島航線「中環—坪洲」及「坪洲—梅窩—芝麻灣—長洲」航點之一。現時該碼頭每天平均客流量約為8,400人次，使用量僅次於長洲及榕樹灣碼頭。

該局稱，改善工程將新增多項設施，包括備有哺乳設施的嬰兒護理間、員工休息室及節能/再生能源設施等。另會改善原有設施，例如翻新候船區，包括更換碼頭捲閘門、重新粉刷內外牆和天花板、更換長椅，及使用防滑材料重新鋪設地板等；改善碼頭洗手間，包括更換洗面盆及坐廁，重鋪牆身及地板磚等，並會增加無障礙設施及優化碼頭商業空間。

坪洲渡輪碼頭現時平面圖及擬建改善工程後的平面圖。（立法會文件）

該局稱，政府預計於2023年上半年委任顧問公司作詳細設計及相關工作，包括諮詢相關持份者，並預計於2024年第二季開始施工，以期於2026年第四季完成改善工程。在工程設計階段，政府會致力減少改善工程對環境造成的影響，維持坪洲對外的必要交通服務，會仔細研究工程時間、施工階段和材料運送等各方面的需要，規劃分階段進行改善工程等。