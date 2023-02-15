預算案｜受訪基層「加價十憂」　恐加煙價比率多於罐頭和鮮魚加價

踏入新一年，電費、不少食肆加價，有團體今日（15日）公佈「基層市民十大憂心物價飆升」調查結果，受訪者最擔心會加價的首三位，依次為交通費、新鮮豬肉及香煙，約九成或以上受訪者認同，排其後為擔心罐頭及鮮魚加價。團體建議政府針對性發放不少於5,000元消費券，協助基層市民對抗通脹。



最多受訪者擔心加交通費

香港群策匯思於今年1月下旬，以網上及街頭問卷的形式訪問了約542名基層市民，了解基層市民最憂心加價的十種民生物品。是次調查以投票方式進行，受訪者主要來自油尖旺區、觀塘區及深水埗區。問卷中約有20個選項供選擇，每位受訪市民最多可最投選10票。

調查結果顯示，市民最憂心加價的物品，最高為交通費，共得519票或96%，其是是新鮮豬肉，90%受訪者（490票）擔心會加價，但只比第三位的香煙多8票，相差不足1%。

擔心罐頭（456票、84%）、鮮魚（413票、76%）加價的比率，分別排第四及第五位，比率不及憂慮加煙價；第六至十位依次為補充練習（403票）、電費（380票）、止痛藥（341票）、女性衛生用品（252票）、鮮花（211票）。

柯創盛：不少基層視吸煙為精神寄託

觀塘區議會主席、群策匯思主席柯創盛指出，踏入2023年，各公共交通服務、民生用品等均先後排著隊加價，「衣食住行、柴米油鹽咩都加，令好多基層市民都覺得好吃力。」

柯創盛指不少基層市民視吸煙為精神寄託，若政府大幅增加煙草稅只會令更多市民不再用正常途徑購買香煙，而轉投地下「私煙」市場。他建議政府應按市民負擔能力等因素，決定是否增加煙稅及加幅，而非盲目大幅增加煙草稅。

倡再派$5000消費券

此外，排名第六位的補充練習亦同樣值得令人重視，柯創盛表示，基層家長除了租金、食材等必要開支外，其中大部份花費在子女的補充練習上，「特別係深水埗區嘅家長，補充練習喺整體花費上佔佢哋好大開支。」

群策匯思副主席張琪騰表示，為協助市民對抗通脹，建議政府在新一期財政算案再推不少於5,000元的電子消費券，讓基層市民可以有額外金錢購買食品、日用品等各樣生活必需品，「既可紓緩生活負擔，維持生活質素，也可支持零售市道。」

基層市民：等到減價時段到街市買餸

一家五口住在藍田的林女士表示，近年來食材價格上升，「𠵱家一個家庭買餸好貴。」她每天都會等到晚上五時後的減價時段，再到街市購買食材；新鮮肉類如魚肉、豬肉的物價較昂貴，一家五口每天晚餐，就要花費200至300元，若再煲湯便要再多約100元，「一個月最多都係煲一次。」