屯門山景商場設室內攀石場　人氣俄羅斯畫家繪5米高貓貓壁畫

特首李家超去年10月發表的施政報告提出推廣三人籃球、運動攀登以及滑板等「城市運動」。香港攀登青年代表隊教練熊嘉威開設的室內攀石場，將在屯門山景商場作為基地，在社區推廣攀登運動普及化。熊嘉威亦邀請人氣俄羅斯畫家在攀石場繪畫大型5米高貓貓壁畫，街坊在屯門山景南站候車時，就會看到三隻可愛的貓貓於攀石場的外牆攀爬的畫作。



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不少攀登運動運動員都是來自屯門區，Top Out Climbing 創辦人、香港攀登青年代表隊教練熊嘉威一直物色社區場地，惟高樓底且空間大的地方不多，其後他看中了山景商場，因其地方夠高夠寬敞，而且正對輕鐵站，認為是社區推廣攀登運動的好選址。

攀石場設有4.5米抱石牆，6米頂繩攀登牆，未來將新增可調較角度訓練板，主打12歲至17歲青少年群組的抱石技巧訓練，而年紀最少可參加的是4歲頂繩攀登模式，成人則可參與場地設定的特定路線，初階至高階的抱石體驗，最多同一時間可容納40人。

熊嘉威指出，山景邨附近有多學校，會積極在學校推廣攀登運動，期望發掘更多新星。

同時因家庭成員十分喜歡貓，所以他邀請著名俄羅斯畫家合作，在5米高乘28米闊的外牆繪畫三隻正在攀爬的貓貓造型，成為獨特的社區風貌。