將藍隧道｜九巴96號線4.29起每周服務七天　周末往返大埔日間行車

將藍隧道於去年12月通車後，九巴新辦由將軍澳康盛花園來往大埔工業邨的96號線，將於本周六（29日）起，由現時每星期服務5天，增加至7天，平日的服務維持在早晚繁忙時間行駛，但會增加班次，周六、日則由朝九服務至晚上六時半。



九巴在將藍隧道於去年12月11日通車後翌日（12日）開辦三條新線行經將藍隧道，包括96線往來將軍澳（康盛花園）至大埔工業邨、290E線往來將軍澳工業邨至荃灣西站，以及298X往來坑口北（將軍澳醫院）至 長沙灣（甘泉街），該三條路線都只在周一至五的早晚繁忙時間提供服務。

周一至五加早晚班次 周六、日朝9至晚6時半

九巴今日宣布，當中的96線由本月29日（本周六）起改為每周服務七天，周一至五仍維持早晚繁忙時段行車，但會增加班次，新開的周六、周日（包括公眾假期）服務時間就由上午9時至下午6時半。

▼2022年12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼



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96線分別途經大老山隧道轉車站及將藍隧道轉車站，其中在大老山隧道轉車站，乘客可以優惠價轉乘逾35條九巴路線，前往沙田市中心、大圍、馬鞍山及北區，網絡覆蓋整個新界東；乘客由將軍澳出發，亦可在將藍隧道轉車站步行約三至五分鐘，到東隧轉車站轉乘九巴獨營東隧過海路線，為過海乘客提供更便捷的選擇。