食客投訴「華嫂冰室」罵客「垃圾」　華嫂否認：料言語不通致誤會

大批內地旅客五一黃金周到訪香港這個「美食天堂」。「小紅書」熱點、有「明星飯堂」之稱的「華嫂冰室」尖沙咀分店，在黃金周前捲入懷疑罵客風波。有食客向《香港01》聲稱上月底帶內地友人光顧時遇不禮貌對待，指店方沒有在入座時通知快打烊，店員兩度催促埋單，甚至語帶侮辱斥罵「垃圾」，令他氣憤難平，已向旅發局及消委會投訴，還在「小紅書」發帖文吐苦水，嘆道：「香港服務業不應該是這樣子的！」



「華嫂冰室」負責人華嫂今日（3日）回覆查詢時表示，已向涉事店長了解事件，她引述店長解釋當時沒有作出「垃圾」言論，相信是言語不通而產生誤會。她指過往從未被投訴，故她聞悉被指待客不周都很不開心，「其實我哋每個同事都好努力，大家今次係有誤會。」她會聯絡有關顧客跟進事件，若真的做得不夠好，願意主動道歉。



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該名食客S先生（化名）表示，上周三（4月26日）晚上7時半，帶訪港內地友人到位於尖沙咀棉登徑的「華嫂冰室」用餐，讓友人感受香港道地的茶餐廳風味，輪候了10分鐘獲安排入內用餐，當時仍有半百食客。至晚上約8時05分，先後有店員及女店長以廣東話稱「收銀員要收工」，催促顧客到收銀櫃台埋單。

記者現場所見，貼在店外的菜單有列出營業至時上8時正，但並不顯眼。

不滿未吃完被催埋單 指店長稱「這是香港規矩」

S先生解釋，當時他與朋友差不多用餐完畢，所以想着吃完才付款，但被該女店長再次催促埋單。他憶述當時隨即用廣東話反問：「我哋仲未食完，點解要埋單呢？」，店長回應說：「一定要埋單，這是香港規矩。」

他不滿女店長當時的態度，於是反駁：「我說香港有這個規矩嗎？還是你這個店定的規矩？香港有哪條法律有規定，還未吃完一定要埋單？我說我們已經要吃完了，馬上就去埋單。」

稱被罵「垃圾」感侮辱 與店長公開罵戰

S先生指女店長轉身回到櫃台，並且高呼「唔使理佢哋，佢哋食嘅係垃圾！佢哋都係垃圾！」他來港多年，雖然廣東話不靈光，但能聽得明白廣東話，加上店長的聲音大到整間店都能清楚聽見，令他更加震怒，覺得有關言論語帶侮辱，隨即反駁：「你剛剛說了什麼？你說我們是垃圾？」他引述女店長當時以「我冇講嘢，是但囉，你食就食」回應。他曾要求店方即時道歉但不果，付款埋單後便與友人離開，並已就事件向旅遊發展局及消委會投訴，又在社交平台「小紅書」發帖文，訴說自己的不愉快經歷。

Ｓ先生上周三(4月26日)在「華嫂冰室」遭遇不愉快經歷，事後在社交平台「小紅書」吐苦水。（畫面截自小紅書）

指店方一直沒提及8時關門 要求道歉

S先生向《香港01》強調，從他們排隊至就座、點餐及用餐整個過程，一直沒有人說明餐廳於晚上8時關門，也沒提醒即將打烊、最後截單時間，或要提前埋單等，他也未留意到餐廳內外有否張貼營業時間告示。

他指「華嫂」的食物味道不俗，純粹不滿店員態度和言論，他希望店方道歉及獲得尊重，否則未必會再光顧。他又指出，以往在香港感覺服務業態度良好，而港府疫後正大費周章推動「你好，香港！」宣傳香港旅遊，沒想到在旅遊區的人氣食店，會令他感到不被尊重。

政府那麼努力把香港旅遊業營銷打造出來，我覺得香港的服務業不應該是這樣子的。 投訴人S先生

「華嫂冰室」尖沙咀分店未有在顯眼位置列明營業時間，只有貼在玻璃牆的菜單，列明營業至晚上8時。（盧翊銘攝）

飲食業：一般關門前會要求食客埋單 讓收銀員埋數

餐飲管理協會主席梁振華認為，若事件屬實，涉事店員的服務態度確有需要改善。他指現時飲食業界面對工作量大、人手不足等問題，難免「樹大有枯枝」。他呼籲業界若遇食肆已經打烊，或接近關門時間，應該在食客入座前，必須事先告知食客，並說明最後截單時間，或解釋需要提前埋單，讓收銀員提早埋數等事宜，雙方好好溝通，他說：「希望香港做返好個好客之道。」

餐飲聯業協會會長黃家和亦相信事件屬溝通誤會所致，他呼籲餐廳店面應明確標示營業時間，避免引起爭拗。他又指食肆一般在關門前，會提早要求食客埋單，好讓收銀員埋數，店方可以跟食客說明這是店方正常操作流程，但他提醒：「餐廳服務上都要留意語氣，要客氣啲，令旅客感到賓至如歸。」

周杰倫效應成內地客打卡熱點 由元朗屏山開到出市區

「華嫂冰室」發迹於元朗屏山，主打各式茶餐廳食物，其中以招牌菠蘿油、茄蛋菠蘿包及蕃茄豬扒通粉最受歡迎，更深得藝人周潤發、余文樂及歌手陳奕迅等多位名人喜愛，甚至台灣歌手周杰倫來港時也慕名光顧。「華嫂」另有分店設於觀塘、灣仔、尖沙咀。數年前該店獲余文樂等投資一度進駐台北，現已結業，但在香港人氣不減，加上周杰倫效應，吸引內地旅客來「朝聖」。

內地社交平台「小紅書」及飲食平台「大眾點評」有大量內地旅客對「華嫂冰室」的推介帖文，形容為「香港必吃」及「最火熱」的餐廳，當然也能找到不滿意服務態度的差評。

上星期五（4月28日）中午適逢五一黃金周前夕，已有不少內地旅客慕名來「朝聖」，座無虛席，店外人頭湧湧，有逾20人等侯入座，等候時間大約為10至15分鐘。現場所見，無論店內食客或在店外排隊人士，佔八、九成都是內地旅客。

上海旅客潘小姐首度訪港，從小紅書上看到華嫂冰室推介來「朝聖」，她認為香港服務業普遍態度正常，「挺周到的，香港人也很熱情」。（盧翊鉻攝）

疫後首個「黃金周」 旅客對香港有讚有彈

記者曾就事件向多位內地旅客查詢，他們都未有聽聞。其中首次訪港的上海旅客潘小姐受訪時正在「華嫂冰室」外排隊，稱在「大眾點評」看到該店評價頗高，決定過來品嚐奶茶、菠蘿油等招牌菜式，當她聞悉有關事件後，仍然希望親身體驗一下。她慶幸在香港其他地方都未有遇到不快經歷，「服務挺周到的，香港人也很熱情。」

來自浙江的林先生與女友因為周杰倫效應而到「華嫂冰室」打卡，他指疫情前多次來香港，覺得「好吃好玩」，希望這次來旅遊都不會有大改變。（盧翊鉻攝）

浙江旅客林先生與女友因為台灣歌手周杰倫效應，到「華嫂冰室」用餐兼打卡，他笑說：「看到很多網友會來，周杰倫也來過，所以想過來打卡一下。」他稱今次是疫情後首度來港，疫情前多次來港都是「好吃好玩」，期待這次都有很好的體驗。

廣州旅客陳先生跟隨朋友來華嫂冰室排隊，他對香港觀感相當好，盛讚：「香港人都很熱情，東西也很好吃有很多選擇。」（盧翊鉻攝）

來港逗留一天的廣州旅客陳先生則表示，因為朋友看到小紅書推薦，所以結伴來「華嫂」用餐，他對香港的服務態度感覺不錯，唯獨不滿道路擁擠，「香港人都挺熱情的，吃的也好吃，就是路有點堵。」

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