港鐵龍和道挖掘拓機鐵延展段　料施工7年　團體憂中環海濱淪工地

海濱事務委員會轄下兩個專責小組上月底開會，討論大角咀海濱連接西九文化區、全長950米的新行人路興建方案，市民日後可於港鐵奧運站附近海濱，途經新油麻地公眾貨物裝卸區前往西九。當局表明，將盡量減少對裝卸區的運作影響。

港鐵則於港島海濱發展專責⼩組介紹機鐵掉頭隧道延展段項目，並擬於龍和道挖掘一段長約460米的地下隧道，另需於新中環海濱第4號⽤地的東南端地面興建通風大樓，中環海濱及灣仔北的部分土地，屆時將轉為臨時⼯地，料於2025年開始施工，為期約七年，直至2032年。有委員不滿相關工程時間過長，憂中環海濱再度淪為工地，要求縮小施工範圍及時間。



當局擬建新行人路，日後市民可由奧運站附近，途經新油麻地公眾貨物裝卸區直達西九文化區。（資料圖片/梁鵬威攝）

九龍、荃灣及葵青海濱發展專責小組早前開會，討論擬議連接西九文化區與大角咀的行人路計劃。發展局及土木工程拓展署提交的簡報顯示，該行人路全長950米，由原有的海輝道海濱花園路段，延伸至新油麻地公眾貨物裝卸區，並連接至鄰近西九文化區的西區海底隧道巴士轉車站。

當局提到，由於擬建的新行人路空間有限，會面對若干限制，包括需將新油麻地公眾貨物裝卸區東側邊界向後移，靠近入口位置的闊度更需稍收窄至1.5米。此外，若工程需搬遷裝卸區附近的工地辦工室及雜裝箱，以及後勤區的公⽤設施和⾼桅杆燈等，則施工期會延長18至24個月。當局指，將盡量優化擬議⾏⼈道的寬度和寬度，以盡量減少營運設施的搬遷⼯程範圍，特別是對裝卸區的運作影響，另將以環保材料鋪設行人道。

當局指，新行人路興建方案將盡量減少營運設施的搬遷⼯程範圍，特別是對裝卸區的運作影響。（資料圖片/黃偉民攝）

當局擬建新行人路，連接大角咀與西九文化區，全長950米。(海濱事務委員會文件圖片)

港島海濱發展專責⼩組亦於同日討論機鐵掉頭隧道延展段項目，港鐡代表於會議上介紹工程，包括通風樓設計，並擬議於2025年施工。項目將選址香港站東面位置的龍和道，挖掘一段長約460米的地下隧道，連接東涌線和機場快線，並在香港站加設掉頭設施，以加密列⾞班次。

與此同時，港鐵將會於新中環海濱第4號⽤地的東南端地面興建通風大樓，為新隧道東端提供緊急通道。中環海濱及灣仔北的部分地區屆時將轉為臨時⼯地，佔用期預料由2025年至2032年竣工為止。港鐵表示，臨時⼯地將在項⽬完成後，恢復原狀並歸還政府。

港鐵將會於新中環海濱第4號⽤地的東南端地面興建通風大樓 (紅框示) ，中環海濱及灣仔北的部分地區屆時將轉為臨時⼯地，佔用期預料由2025年至2032年竣工為止。(海濱事務委員會文件圖片)

港鐵強調，工程不涉填海，亦不會破壞海港，另一直與周邊持份者保持溝通及協調，強調會審慎安排及實施⼯地管制措施。

為配合工程，港鐵表示，需進行臨時交通改道，現正制定臨時交通管理措施，範圍將包括⿓和道和耀星街，並就臨時交通影響作評估，期望可達分流管理。香港⼤會堂、香港摩天輪及中西區海濱⻑廊的運作不受影響。

虛線部分為機鐵掉頭隧道延展段項目的臨時⼯地和⼯地範圍，涉及中環海濱及灣仔北的部分地區。(海濱事務委員會文件圖片)

海濱事務委員會委員、創建香港創辦人司馬文表示，由於政府及港鐵雙方於2003年未達共識，致隧道項目未能與中環填海工程同步進行。他批評港府的失誤，令市民需額外為此付公帑「埋單」。他又質疑，通風樓的巨大結構與中環海濱的規劃並不相稱，又認為港鐵有必要縮小工程範圍及時間，免中環海濱長時間淪為工地。