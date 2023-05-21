九龍城重建｜市建局助三無大廈組織法團　舊樓免費裝遠程管理系統

九龍城南角道至打鼓嶺道一帶去年10月起展開為期3年的「小區復修」先導計劃。市區重建局行政總監韋志成今日（21日）指，「小區復修」計劃推出至今半年，市建局協助計劃範圍內、兩幢約40年樓齡的「三無大廈」業主成功組織業主立案法團，為日後籌組樓宇復修和物業管理工作邁前一大步。



另外，市建局計劃於未來數月為小區內4幢單幢式舊樓，免費安裝「遠程管理系統」，包括閉路電視、大閘門鎖遠程開關等設備，及後會分析意見及數據，估算日後採用「遠程管理系統」涉及的安裝及營運所需的成本和資源。



▼2022年5月27日 市建局公布啟動九龍城重建項目▼



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「小區復修」計劃涉40幢樓齡逾40年樓宇

韋志成於網誌表示，「小區復修」計劃範圍內約有40幢樓宇，樓齡普遍超過40年；當中逾兩成樓宇屬於沒有法團、業主組織或未有物業管理公司管理的「三無大廈」。市建局團隊在推出「小區復修」計劃後，去年12月邀請同區已成立法團的舊樓業主，在分享會以「過來人」身分分享經驗，例如成立法團程序、職能和運作等細節，以及法團在業主籌組及議決樓宇維修事宜上的重要性等。

他續指，不少業主參與，部分業主在出席後，加強他們成立法團的決心，並在市建局及地區組織的支援下，兩個月內已成功協助小區內兩幢過去數十年來，一直無組織法團的「三無大廈」迅速成立法團 ，並就樓宇復修工程展開籌組工作。

龍威大廈過去沒有成立法團，即使公共渠管淤塞，污水倒灌至地下出入口，都只能靠個別業主先墊支繳付通渠費。（市區重建局網誌）

大廈樓梯的牆身有批盪剝落（左圖紅圈）、外牆牆身瓦仔剝落、鋼筋外露（右圖紅圈）。（市區重建局網誌）

網誌又提及，「龍城」區不少單幢式舊樓因為伙數少，在推動業主管理大廈亦非易事。市建局及後夥拍香港房屋經理學會，在小區範圍內試行「聯廈聯管」。韋志成指，首要工作是大廈需安裝和配置通訊網絡、閉路電視、電子告示板、大閘門鎖遠程開關和對講機系統等硬件設備，並將所需設備連結至雲端平台，方便管理公司作遠程管理和監控，減省管理員長駐大廈的需要，令樓宇管理更具經濟效益。

未來數月，市建局將為小區範圍內4幢已申請安裝這個系統的大廈配設所需的設備，包括在大廈的出入口和天台等位置安裝閉路電視，以及在大廈的出入口大閘安裝門鎖遠程開關，並協助業主安裝相關軟件，讓業主或住戶可透過手機以視像方式與大廈訪客聯繫，以及遠程控制大廈大閘開關等。

未來一年整合系統數據

韋志成說，市建局未來一年會整合系統情況、滿意度，以及有改善空間，並分析上載至雲端系統的數據資料，估算日後採用「遠程管理系統」涉及的安裝及營運所需的成本和資源。當局總結意見和經驗後，尋求改善和優化，並落實具體執行細節，為日後在小區的樓宇推行「聯廈聯管」創造有利條件，並將有關的經驗推廣至更多業主及物業管理業界應用。